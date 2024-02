Rafał Gikiewicz został we wtorek nowym bramkarzem Widzewa Łódź. 36-latek do polskiej piłkarskiej ekstraklasy wraca po blisko 10 latach występów m.in. w Bundeslidze.

Gikiewicz z łódzkim klubem podpisał kontrakt obowiązujący do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia.

"Wstępne rozmowy z Rafałem rozpoczęliśmy w lutym. Po rozwiązaniu jego spraw kontraktowych w Turcji pojawiła się okazja, by usiąść do negocjacji. To zawodnik mający bardzo duże doświadczenie zdobywane na boiskach ekstraklasy, Bundesligi i ligi tureckiej. Rafał posiada także ogromną ambicję i dobry mental, który będzie pasował do naszej szatni" – przyznał dyrektor sportowy Widzewa Tomasz Wichniarek.

Gikiewicz opuścił rodzimą ekstraklasę w lipcu 2014 roku, kiedy zamienił Śląsk Wrocław na występujący w niemieckiej drugiej lidze Eintracht Brunszwik. W Niemczech polski bramkarz wyrobił sobie dobrą markę. W Bundeslidze i na jej zapleczu spędził w sumie dziewięć sezonów i oprócz klubu z Brunszwiku grał też w SC Freiburg, Unionie Berlin i FC Augsburg. Łącznie w Bundeslidze rozegrał 126 spotkań, a w 2. Bundeslidze - 100.

Latem ubiegłego roku przeszedł do tureckiego Ankaragucu. W barwach tej drużyny wystąpił jednak tylko w pięciu spotkaniach tureckiej ekstraklasy i z powodu braku szans na grę na początku lutego rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron.

"Powrót do Polski to dla mnie bardzo duże wyzwanie zarówno mentalne, jak i sportowe. Wiem, że bardzo dużo osób będzie oczekiwało, że będę dawał punkty Widzewowi. Sam nie wygram meczów, ale postaram się zarazić kolegów z drużyny moim podejściem oraz wpuścić do widzewskiej szatni trochę pierwiastka marzycielstwa" - podkreślił 36-letni bramkarz.

Gikiewicz nie zadebiutował w reprezentacji Polski, mimo że dwukrotnie uczestniczył w zgrupowaniach kadry. W kraju oprócz Śląska, z którym w 2012 roku wywalczył mistrzowski tytuł, występował też w Jagiellonii Białystok, Stomilu Olsztyn i Wigrach Suwałki.

W Widzewie będzie czwartym bramkarzem w kadrze. Zimą w miejsce sprzedanego do występującego w amerykańskiej lidze MLS New England Revolution Słowaka Henricha Ravasa, klub ściągnął jego rodaka Ivana Krajcirika (ostatnio MFK Rużomberok). 23-latek na debiut w łódzkim zespole będzie musiał jednak poczekać, ponieważ ostatnią część przygotowań spędził na rehabilitacji kolana. W niedzielnym spotkaniu z Jagiellonią Białystok (1:3) w bramce łodzian wystąpił 20-letni Jan Krzywański, a jego zmiennikiem był 23-letni Jakub Szymański.

mtu, PAP