Młodzieżowi medaliści olimpijscy nagrodzeni przez PKOl

IV Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Gangwon 2024 przeszły do historii polskiego olimpizmu jako historyczne, ponieważ w tej południowokoreańskiej edycji nasi młodzi olimpijczycy zdobyli trzy razy więcej medali niż we wszystkich trzech poprzednich.

Przypomnijmy, że pierwszy medal dla Polski – brązowy – zdobył skoczek narciarski Łukasz Łukaszczyk. Drugi krążek – złoto – wywalczyła w short tracku na 500 m – Anna Falkowska, a trzeci, o kolorze brązowym, łyżwiarska szybka – Hanna Mazur na dystansie 1500 m.

Jednak nasza 48-osobowa Młodzieżowa Reprezentacja Polski to nie tylko medaliści. Wszyscy inni także walczyli dzielnie i zasługują na słowa uznania. Poza medalami wywalczyliśmy także kilka miejsc blisko podium, a co najmniej w dwóch przypadkach tylko zwykły pech sprawił, że ktoś z naszych nie stanął na „pudle”, bo medal był dosłownie na wyciągniecie ręki. Wystarczy wspomnieć 4. miejsce Anny Falkowskiej na 1000 m w short tracku, czy również 4. pozycja Zofii Braun w mass starcie łyżwiarek szybkich. Nieźle spisali się nasi hokeiści w turnieju 3×3, którzy zajęli 5. lokatę i tylko gorszy bilans bramkowy nie pozwolił im uzyskać awansu do półfinału. Także piąty, ale w rywalizacji monobobów był Michał Mikołajski oraz polscy skoczkowie w drużynowym konkursie mieszanym.

– To były wspaniałe igrzyska dla Młodzieżowej Reprezentacji Polski, która w Korei Południowej rozpoczęła kolejny rozdział historii polskiego ruchu olimpijskiego. Zdobyliśmy trzy medale – to coś niebywałego, o czym do tej pory mogliśmy tylko pomarzyć. Mamy wspaniałą młodzież, która pokazuje, że trzeba w nią wierzyć i dawać im możliwości do rozwoju, a sukcesy przyjdą. Bo woli walki i talentu nie można im odmówić. Serdecznie dziękuję polskim młodym olimpijczykom oraz im sztabom szkoleniowym za wielkie emocje, których dostarczyli nam swoimi występami w Korei Południowej – powiedział Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. – Po raz kolejny młodzież udowodniła nam, że mamy uzdolnione zawodniczki i zawodników, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dziękuję Wam za te emocje i wielką wolę walki. Jesteście wspaniałą młodzieżą. Waszym rodzicom dziękuję za to, że wspierają, pomagają i wychowują Was, bo tak zdyscyplinowanej i zmotywowanej młodzieży dawno nie było. To wszystko zaczyna się w domu i z domu się wynosi takie zachowania. Dziękuję Państwu, ale także trenerom i klubom – zakończył szef PKOl.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej głównymi bohaterami byli właśnie nasi medaliści, ich trenerzy oraz przedstawiciele klubów. Na nich wszystkich czekała w PKOl niespodzianka w postaci rocznych stypendiów, które wręczyli im: Radosław Piesiewicz – Prezes PKOl oraz Enrico Bottero – Dyrektor Generalny Ferrero Polska, który naszym medalistom wręczył słodkie niespodzianki.

Złota medalistka Anna Falkowska otrzymała czek na sumę 24 tysięcy złotych. Jej trener Dariusz Kulesza odebrał dwa – jako trener (24 000 zł) i jako przedstawiciel klubu Juvenia Białystok (12 000 zł).

Brązowa medalistka Hanna Mazur otrzymała czek na 12 tysięcy złotych, a jej mama, trenerka i przy okazji prezeska klubu UKS Orlica Duszniki-Zdrój Agnieszka Ziemczonek, odebrała z rąk prezesa Radosława Piesiewicza dwa czeki opiewające na 12 tysięcy złotych każdy (jednej dla trenerki, drugi dla klubu).

Podobnie został uhonorowany nasz „brązowy” skoczek narciarski – Łukasz Łukaszczyk, który odebrał czek o wartości 12 000 tysięcy zł. Takie same sumy widniały na czekach, które otrzymali: trener Grzegorz Miętus i prezes klubu TS Wisła Zakopane – Marek Pach.

Tego dnia została również przedłużyła umowa o współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego z firmą Ferrero, która na dłużej pozostaje Partnerem Młodzieżowej Reprezentacji Polski.

– Chcę serdecznie podziękować za to Enrico oraz Magdzie Szoździe, która była z nami w Korei Południowej. To są osoby, które czują potrzebę rozwijania sportu młodzieżowego, bez których nie byłoby wielu rzeczy, które robimy w Polskim Komitecie Olimpijskim, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. To wspaniała chwila, ponieważ podpisujemy kolejną umowę, dzięki której firma Ferrero ze swoim programem KINDER Joy of Moving pozostaje Partnerem Młodzieżowej Reprezentacji Polski – powiedział Prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Głos zabrał także Dyrektor Generalny Ferrero Polska. – To dla nas wielki honor i zaszczyt, że możemy dalej być Partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i młodych polskich sportowców. Życzymy im długich i wspaniałych karier i mam nadzieję, że jako firma Ferrero przyniesiemy Wam trochę szczęścia. Towarzyszą nam te same ideały jak przyjaźń i fair play, więc to dla nas wielki honor móc Was wspierać – powiedział Dyrektor Generalny Ferrero Polska Enrico Bottero.

Na konferencji nie mogło zabraknąć koordynatorki programu KINDER Joy of Moving Magdaleny Szozdy, która jest wielkim kibicem naszych młodych zawodników – osobiście kibicowała Polakom na arenach olimpijskich w Korei Południowej, ale to nie był jej pierwszy raz. Pani dyrektor ma na swoim koncie także kilka EYOF-ów (Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy).

– Zawsze bardzo mocno kibicuję młodzieży, bo uważam, że bez nich nie ma przyszłości. Warto stawiać na młodych. Z Polskim Komitetem Olimpijskim współpracujemy już cztery lata i przez ten czas miałam okazję kibicować naszym młodym zawodnikom podczas różnych zawodów. Te emocje są wspaniałe i udzielają się nam wszystkim. Dziękuję bardzo, że możemy docenić polską młodzież za pracę i zaangażowanie. Mam nadzieję, że w przyszłości będą zdobywać medale dla siebie i dla Polski – powiedziała Magdalena Szozda.

Po czterech edycjach Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Polska ma na koncie cztery medale: dwa złote i dwa brązowe. Pierwszy – złoto – zdobył w Lozannie w 2020 roku biathlonista Marcin Zawół.

Kolejne młodzieżowe imprezy czekają nas już w przyszłym roku. W 2025 roku odbędą się dwie edycje Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy: letni w Skopje (Macedonia Północna), a zimowy w Bakuriani (Gruzja).

