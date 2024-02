Rumuni uderzają w Igę Świątek. Zarzucają jej arogancję

Iga Świątek do Kataru przyleciała dokonać rzeczy historycznej. Jeśli sięgnie po zwycięstwo w Dausze, nie tylko obroni tytuł, ale po raz pierwszy w karierze wygra turniej rangi WTA trzy razy z rzędu.

Marsz po obronę tytułu Polka rozpoczęła od pewnego zwycięstwa nad Soraną Cirsteą. Rumunka nie była w stanie przeciwstawić się znakomicie dysponowanej liderce rankingu i w całym spotkaniu zdołała wywalczyć tylko dwa gemy. W trzech dotychczasowych meczach przeciwko naszej tenisistce Rumunka tylko raz wygrała seta.

Rumuńskie media doceniły zwycięstwo raszynianki, ale i tak znalazły powód, aby skrytykować Polkę. Znany lokalny portal "prosport.ro" w jednym ze swoich tekstów uderzył w Świątek, zarzucając jej, że naruszyła dobry zwyczaj obowiązujący w świecie tenisa. Postawę liderki rankingu rumuńscy dziennikarze nazwali "arogancką".

"Arogancki gest Igi Świątek wobec Sorany Cirstei w Dausze". Tak brzmi tytuł tekstu opisującego spotkanie Polki z Rumunką. Dziennikarze mają pretensje do naszej zawodniczki, że w wywiadzie pomeczowym na korcie, ta nie wypowiedziała się o swojej rywalce. Owszem zwyczaj ten jest często spotykany, ale ma on sens jedynie wtedy, kiedy mecz jest zacięty, a zwycięzca chce oddać rywalowi szacunek za walkę. Cirstea zdołała wygrać tylko dwa gemy w całym spotkaniu. Polka na siłę mogłaby chwalić rywalkę, ale pytanie brzmi - czy było za co?