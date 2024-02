Andriejewa pokonała w pierwszej rundzie Dianę Sznajder, ale musiała się sporo namęczyć, by skończyć to spotkanie w trzech setach. 20-latka to obecnie 106. rakieta światowego rankingu.

Zdecydowanie wyżej od niej plasuje się w nim Aleksandrowa - na 19. pozycji. Ona z pierwszego meczu, w którym grała z Wiktorią Tomową, również wyszła zwycięsko, ale - podobnie jak Andriejewa - włożyła w niego bardzo dużo wysiłku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Erika Andriejewa - Jekatierina Aleksandrowa na Polsatsport.pl. Początek zaplanowano na godzinę 14:30.