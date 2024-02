Sabalenka była liderką zestawienia najlepszych tenisistek świata raptem kilka tygodni. Wydawało się, że Białorusinka na dłużej zadomowi się na pierwszej lokacie, a przynajmniej skończy 2023 rok na tej pozycji. Kapitalny wzrost formy Igi Świątek, która wygrała m.in. turniej WTA Finals w Meksyku, sprawił, że to Polka odzyskała premierowe miejsce i do dzisiaj dzierży palmę pierwszeństwa.

- Chcieliśmy zostać na pierwszym miejscu do końca roku, ale nie wyszło. Myślę, że następnym razem w podobnej sytuacji zachowamy się w tej kwestii inaczej - mówi Dubrov w rozmowie z portalem "Championat.com".

Największa rywalka Świątek nie powiedziała jednak ostatniego słowa. W tym roku wygrała już wielkoszlemowy turniej w Melbourne. Białorusinka znajduje się w wysokiej formie. Duża w tym zasługa jej trenera, który wyznaje niekonwencjonalne metody treningowe.

- Staramy się wymyślać sytuacje stresowe na treningach. Na przykład, gdy Aryna jest już zmęczona, ty stoisz z tyłu i nucisz coś lub mówisz coś, co może ją zdenerwować. Albo ustawiasz ramkę na korcie i ona musi wcelować w nią piłkę określoną liczbę razy z rzędu. Ustalasz takie granice, aby osoba nie miała uczucia lekkości. Czasami gramy i stawiamy pieniądze dla motywacji. Co może być bardziej stresującego niż pieniądze? Zarówno stracone, jak i zyskane. Wówczas budzisz w sobie iskrę, jak na meczu, bo masz o co walczyć, przynajmniej trochę. Oczywiście, że na treningu nigdy nie powtórzysz tego stresu, kołatania serca. Chodzi jednak o to, żeby chociaż trochę się zdenerwować. To nie jest zła rzecz. I w tym stanie wykonać jakieś zadanie. Wówczas wchodzisz już na inny poziom, zaczynasz rozumieć, co tak naprawdę kontrolujesz i co się dzieje po pewnym czasie - opowiada Dubrov.

Na koniec szkoleniowiec Sabalenki przyznał, że gra z wiceliderką rankingu WTA na pieniądze nie jest do końca opłacalna...

- Ile straciłem? Dużo. Nie chcę mówić. Nadal jestem jej winien pieniądze. Mam nadzieję, że pewnego dnia o tym zapomni - skwitował z przymrużeniem oka Dubrov.