Dzikie karty na "Piąty Wielki Szlem" rozdane. Znane nazwiska na liście

Zbliża się turniej WTA 1000 w Indian Wells. To wyjątkowo prestiżowa impreza, nazywana często przez same tenisistki "Piątym Wielkim Szlemem". Organizatorzy rozdali właśnie dwie dzikie karty, dzięki którym w głównej drabince znajdą się dwa duże nazwiska.

Turniej w Indian Wells rozpocznie się 6 marca. Tytułu bronić będzie Jelena Rybakina, która w ubiegłorocznym finale pokonała Arynę Sabalenkę. Rundę wcześniej wyeliminowała natomiast z zawodów Igę Świątek.

Polka wygrała z kolei w Kalifornii w 2022 roku. Bez wątpienia chciałaby powtórzyć sukces, jako że WTA w Indian Wells to jeden z bardziej prestiżowych turniejów. Z uwagi na swoją wyjątkową otoczkę nazywany jest "Piątym Wielkim Szlemem".



Organizatorzy właśnie poinformowali o tym, do kogo trafiły dwie dzikie karty. To Venus Williams i Caroline Wozniacki. 43-letnia Amerykanka i dziesięć lat młodsza Dunka to byłe liderki światowego rankingu. Obecnie zajmują w nim odległe lokaty, odpowiednio, 480. i 204.



Wozniacki w poprzednim sezonie wznowiła karierę po przerwie macierzyńskiej. Turniej w Indian Wells wygrała w 2011 roku.