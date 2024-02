Fornal błyszczał w ataku, Huber rządził na siatce. Jastrzębski Węgiel w półfinale Pucharu Polski

Gracze Jastrzębskiego Węgla przystępowali do starcia z "gdańskimi lwami" jako zdecydowani faworyci, a także główni kandydaci do zwycięstwa w tegorocznym Pucharze Polski. Zawodnicy trenera Marcelo Mendeza są w tym sezonie w świetnej formie. Zajmują pierwsze miejsce w Pluslidze (19 zwycięstw, 2 porażki) i jako jedyna polska drużyna wciąż są w grze o triumf w Lidze Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Kurek powie "basta" po igrzyskach? Siatkarz przerwał milczenie!

Trefl również rozgrywa dobry sezon (5. miejsce w lidze, 12 zwycięstw, 9 przegranych), jednak w meczach poprzedzających ćwierćfinałowe starcie pokazywał nierówną formę. Trzy poprzednie mecze ligowe zespołu trenera Igora Juricicia zakończyły się tie-breakami. Gdańszczanie wygrali tylko jednego z nich - z Bogdanką LUK-iem Lublin, która we wtorek sprawiła sporą niespodziankę, eliminując z Pucharu Polski Asseco Resovię Rzeszów.

Ostatnie tygodnie wykreowały w ekipie z Trójmiasta wschodzącą gwiazdę - 20-letniego atakującego Aliaksieia Nasewicza. Młodzieżowy reprezentant Polski zagrał świetne mecze z Bogdanką oraz z PGE GiEK Skrą Bełchatów i wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Spotkanie z Jastrzębskim Węglem rozpoczął w wyjściowej szóstce.

Początek miał jednak nieudany, tak jak cała jego drużyna. Przy pierwszym swoim ataku młody gracz popełnił błąd, przy drugim zatrzymał go wybitnie blokujący w tym sezonie Norbert Huber, a jastrzębianie szybko objęli prowadzenie 5:0. Potem goście opanowali początkowe zdenerwowanie i wyrównali na 5:5, ale mistrzowie Polski raz jeszcze wyszli na cztery punkty przewagi (14:10) i od tego momentu trzymali rywali na dystans już do końca seta. W końcówce rozkręcił się Tomasz Fornal - skończył kilka ataków i zagrał asa serwisowego, po którym jego zespół miał pierwszą piłkę setową (24:19). Partię zakończył natomiast Francuz Jean Patry, skutecznym zbiciem z lewego skrzydła (25:20).

Drugiego seta gospodarze znów rozpoczęli zdecydowanie lepiej od rywali. Po dwóch skutecznych atakach Fornala i czwartym już w tym meczu punktowym bloku Hubera prowadzili 4:1. Atak w aut środkowego Jordana Zaleszczyka i piąty blok Hubera powiększyły przewagę jastrzębian do pięciu punktów (13:8). Później goście mieli lepszy fragment gdy, kilka punktów w efektowny sposób zdobył Nasewicz, i strata Trefla zmniejszyła się do dwóch "oczek" (18:16), jednak znów lepiej finiszowali jastrzębianie. Fornal posłał na drugą stronę dwa potężne serwisy, które przyczyniły się do błędów gości w ataku, a ostatni punkt w tej części gry blokiem zdobył Huber (25:20).

Trzecia odsłona rozpoczęła się od dobrej, skutecznej gry gości. Po ataku Nasewicza gdańszczanie wygrywali 6:3, ale Jastrzębski Węgiel szybko opanował sytuację. Siatkarze trenera Mendeza doskonale spisywali się w bloku - od stanu 6:7 zdobyli tym elementem trzy punkty z rzędu. Dwa razy rywali zatrzymał Huber, a raz Fornal i gospodarze byli już na prowadzeniu (9:7).

W drugiej części seta mistrzowie Polski "odjechali" rywalom na pięć punktów (20:15), a w końcowym fragmencie partii kontrolowali sytuację na boisku. Pewne problemy mocnymi zagrywkami sprawił im jeszcze Nasewicz, ale Trefl nie zdołał odwrócić losów seta i meczu. Po autowym serwisie Mikołaja Sawickiego gospodarze wygrali 25:21, w całym spotkaniu 3:0 i awansowali do półfinału Pucharu Polski. Zmierzą się w nim z Bogdanką LUK-iem Lublin.

Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany rozgrywający Jastrzębskiego Węgla, Benjamin Toniutti.

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski 2024 odbędzie się w dniach 2-3 marca w krakowskiej Tauron Arenie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Puchar Polski, ćwierćfinał

Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk 3:0 (25:20, 25:20, 25:21)

Jastrzębski Węgiel: Benjamin Toniutti (1), Jean Patry (12), Tomasz Fornal (13), Rafał Szymura (13), Norbert Huber (12), Jurij Gładyr (6), Jakub Popiwczak (libero) oraz Edvins Skruders, Ryan Sclater.

Trefl: Lukas Kampa (1), Aliaksei Nasewicz (11), Jan Martinez (7), Mikołaj Sawicki (14), Patryk Niemiec (5), Jordan Zaleszczyk (2), Voitto Koykka (libero) oraz Jakub Czerwiński, Kewin Sasak.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport