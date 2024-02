Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor to mecz 1/8 finału turnieju ATP w Rotterdamie. Czy Polak wywalczy awans? Relacja live i wynik na żywo z meczu Hurkacz - Griekspoor na Polsatsport.pl.

Hurkacz w poprzedniej rundzie wyeliminował po trudnym boju Jiriego Leheckę. W pierwszym secie kluczowe było jedno przełamanie, do którego doprowadził Polak. W drugiej partii do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. W nim Hurkacz prowadził już 6-4, lecz nie wykorzystał swoich szans. Zrobił to Czech i o wszystkim miała zadecydować trzecia partia.



W niej ponownie nie było przełamań i ponownie tie-break musiał wskazać zwycięzcę. Hurkacz obronił trzy piłki meczowe, a następnie wykorzystał swoją i zameldował się w 1/8 finału turnieju w Rotterdamie.

Jego kolejnym przeciwnikiem będzie Griekspoor, który w poprzedniej rundzie ograł Lorenzo Musettiego, również wygrywając dwa tie-breaki. To będzie ich czwarta konfrontacja. Dwie z nich padły łupem polskiego zawodnika.

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Hurkacz - Griekspoor w czwartek 15 lutego i rozpocznie się nie przed 14:30. Będzie to trzeci mecz od 11:00 (wcześniej zagrają Grigor Dimitrow i Marton Fucsovics oraz Aleksandr Szewczenko i Holger Rune).