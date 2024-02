Iga Świątek, liderka światowego rankingu WTA, awansowała do ćwierćfinału turnieju w Dausze. Polska tenisistka, która broni tytułu, pokonała w środę Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6:1, 6:4. Kiedy ćwierćfinał z udziałem Świątek? O której godzinie gra Świątek?

Świątek w poniedziałek pokonała w drugiej rundzie Rumunkę Soranę Cirsteę 6:1, 6:1. W pierwszej Polka miała wolny los.

22-letnia raszynianka przegrała dwa pierwsze punkty meczu z Aleksandrową przy swoim serwisie, jednak szybko opanowała sytuację, utrzymała podanie, dołożyła do tego przełamanie i objęła prowadzenie 3:0. W końcówce ponownie wygrała gema serwisowego rywalki, spokojnie triumfując w premierowej odsłonie 6:1.

Druga partia była znacznie bardziej wyrównana. Rosjanka, 19. w rankingu WTA, zaczęła grać o wiele lepiej, w drugim gemie miała cztery piłki na przełamanie, ale nie wykorzystała żadnej z nich. To zemściło się na niej później, gdy w siódmym gemie drugiego break pointa wykorzystała Świątek. To jedno przełamanie wystarczyło jej do przypieczętowania zwycięstwa, chociaż nie przyszło jej ono łatwo - wykorzystała dopiero piątą piłkę meczową przy swoim serwisie.

To było trzecie zwycięstwo podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego z Aleksandrową. W 2022 roku w Ostrawie i w 2023 w Madrycie zwyciężała Świątek, natomiast w 2021 roku w Melbourne górą była Rosjanka.

O półfinał Świątek powalczy ze zwyciężczynią pojedynku Białorusinki Wiktorii Azarenki z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Mecz Świątek - Azarenka/Ostapenko zaplanowano na czwartek 15 lutego. Będzie to trzeci mecz tego dnia od godziny 13.30.

BS, PAP, Polsat Sport