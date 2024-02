Kurek powie "basta" po igrzyskach? Siatkarz przerwał milczenie!

Bartosz Kurek przygotowuje się do tegorocznych igrzysk olimpijskich. Doświadczony siatkarz jest czołowym zawodnikiem Wolfdogs Nagoya i liczy na to, że wysoką dyspozycję utrzyma aż do paryskiego turnieju. A co później? W podcaście #VolleyTime Kurek odpowiedział na pytanie, czy igrzyska będą jego reprezentacyjnym ostatnim tańcem.