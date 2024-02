Nie żyje 17-letnia tenisistka. Zmarła po wzięciu prysznica

Zainad Ali Naqvi przez tenisowy światek była określana jako jeden z największych talentów w Pakistanie. W najbliższych dniach miała wziąć udział w juniorskim turnieju ITF w Islamabadzie i powalczyć tam o zwycięstwo.

ZOBACZ TAKŻE: Czyste szaleństwo! Sabalenka na treningach przechodzi "tortury"! Jej trener zdradza metody

Podczas przygotowań do zawodów ciężko trenowała. I właśnie po jednym z takich intensywnych treningów wydarzyła się tragedia. 17-latka udała się pod prysznic, ale długo nie wracała. Sprawą zainteresowała się jej babcia, która zaczęła niepokoić się o nieobecność wnuczki. Niestety jej obawy były słuszne.

Kobieta wezwała służby i z ich pomocą dostała się do łazienki. Jej wnuczka leżała nieprzytomna. Natychmiast wezwano pomoc, jednak mimo prób, nastolatki nie udało się uratować.

Lekarze orzekli, że przyczyną śmierci dziewczyny była niewydolność serca, a wyjaśnieniem tej sprawy zajęła się policja.

- Przyczyna śmierci będzie znana po sekcji, ale zdaniem lekarzy wszystko wskazuje na to, że niewydolność serca została wywołana prysznicem, który wzięła bezpośrednio po intensywnej sesji treningowej. To bardzo smutne, Zainab była bardzo obiecującą zawodniczką i z wielkim entuzjazmem oraz ciężko pracowała, by wygrywać juniorskie turnieje ITF - powiedział prezydent Pakistańskiej Federacji Tenisowej Aisam-ul-Haq.