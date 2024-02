Tauron Puchar Polski: Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Zawodnicy Jastrzębskiego Węgla są z dorobkiem 19 zwycięstw i dwóch porażek zdecydowanym liderem PlusLigi. W tym roku ekipa z Górnego Śląska wygrała komplet ośmiu meczów, natomiast piąty w tabeli Trefl ma bilans czterech triumfów i tyluż przegranych.

- Hala Jastrzębskiego Węgla to obecnie najtrudniejszy teren i myślę, że role w tym spotkaniu są jasno określone. Dla nas to znaczy, że musimy bardzo odważnie rozpocząć ten mecz, a szczególnie ważna będzie zagrywka. Wszyscy razem musimy wierzyć, że jesteśmy w stanie nawet w Jastrzębiu coś zrobić. To jest jeden mecz, "do or die", jak się mówi, i wtedy zobaczymy – stwierdził Kampa.

Do pucharowej konfrontacji gdańszczanie przystąpią po niedzielnej porażce we własnej hali 2:3 z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Niemiecki rozgrywający przekonuje, że jego zespół przespał w tej potyczce dwa ważne momenty – jeden na początku meczu, a drugi w pierwszej fazie tie-breaka.

- A powrót do gry kosztuje nas za dużo energii. Fajnie, że dokonaliśmy tego i pokazaliśmy charakter, ale musimy zmienić nasze podejście do meczu. Ostatecznie nie za bardzo mi się podoba, bo brakuje nam trochę pomysłu, energii i odwagi. Należy zaczynać spotkanie tak, jak potrafimy grać. Jeśli to zrobimy to jesteśmy w stanie wygrać z każdym, ale jak powiedziałem, musimy pewne rzeczy zmienić. Nie chcę powiedzieć, że mam pretensje, że źle graliśmy, bo próbowaliśmy i to jest ważne – zauważył.

Niespełna 38-letni zawodnik ponownie podkreślił rolę zagrywki, która w potyczce ze Skrą nie była ich atutem. W tym elemencie siatkarze Trefla zdecydowanie lepiej wypadli w środę w wygranym w Ergo Arenie 3:2 spotkaniu z Bogdanką LUK Lublin – zanotowali w nim 12 asów serwisowych, a autorem siedmiu był niespełna 21-letni atakujący Aliaksei Nasewicz.

- Jak widać, wcześniej pokazywaliśmy, że możemy od razu zagrać bardzo mocno, przede wszystkim w domu. Tak właśnie jest, gdy za długo trwa wejście w dobrą zagrywkę, bo blok-obrona dobrze funkcjonuje, ale jak gramy bez zagrywki, to jest ciężko – podsumował.

