Łesia Curenko i Naomi Osaka powalczą o awans do ćwierćfinału WTA w Dausze. Która z tenisistek będzie górą w tym starciu? Relacja live i wynik na żywo meczu Łesia Curenko - Naomi Osaka na Polsatsport.pl.

"Na papierze" faworytką wydaje się być Ukrainka. 37. zawodniczka rankingu WTA w poprzedniej rundzie pokonała w dwóch setach aktualnie szóstą na świecie Ons Jabeur. Urodzona we Włodzimierzcu doświadczona tenisistka ma na swoim cztery zwycięstwa w turniejach rangi WTA. Po raz ostatni triumfowała jednak w 2018 roku w Acapulco.

ZOBACZ TAKŻE: Dramatyczne wieści. 17-letnia tenisistka zmarła niedługo po meczu

Z kolei Osaka jest dużo młodsza od Ukrainki, ale też bardziej utytułowana. W swojej karierze 26-latka wygrała cztery turnieje wielkoszlemowe - po dwa razy Australian Open i US Open. Japonka przez długi czas nie pojawiała się na kortach, gdyż zaszła w ciążę i wróciła do gry dopiero po narodzeniu dziecka. Na drodze do 1/8 finału pokonała kolejno Camilę Garcię i Petrę Martić.

Relacja live i wynik na żywo meczu Łesia Curenko - Naomi Osaka na Polsatsport.pl.

Polsat Sport