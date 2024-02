Zwrot akcji ws. Wołosz? A jednak, to może skończyć się odejściem

Brazylijskie media wieszczą duże zmiany kadrowe w Imoco Volley Conegliano. Jedną z tych siatkarek, które miałyby one dotknąć, jest Joanna Wołosz. Czy Polka będzie musiała opuścić włoski klub?

Joanna Wołosz występuje w zespole z Conegliano od 2017 roku. Przez lata wypracowała sobie pewną pozycję w klubie i wszystko wskazywało na to, że ta udana współpraca będzie kontynuowana. Przypomnijmy, że rozgrywająca odniosła w barwach Imoco Volley ogromne sukcesy, m.in. pięciokrotnie wywalczyła mistrzostwo Italii (2018, 2019, 2021, 2022, 2023), triumfowała w Lidze Mistrzyń (2021) i Klubowych Mistrzostwach Świata (2019, 2022). W obecnym sezonie świętowała już zdobycie Superpucharu Włoch – po raz szósty z rzędu.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny gracz złożył Fornalowi obietnicę. "Jak będzie finał na igrzyskach..."

Tymczasem brazylijskie media donoszą, że Polka może wkrótce pożegnać się z drużyną. Dziennikarze z Kraju Kawy przypominają, że jej kontrakt obowiązuje jedynie do końca obecnych rozgrywek.



Włodarze z Conegliano mieliby natomiast - według doniesień z Brazylii - rozglądać się za następczynią 33-latki.



Główną kandydatką ma być Nanami Seki. To 24-letnia Japonka, która od 2018 roku gra dla Toray Arrows. Do tej pory nigdy nie występowała poza swoją ojczyzną, więc wyjazd do Włoch byłby dla niej dużym sprawdzianem.



Sprawa powinna wyjaśnić się w nadchodzących tygodniach lub miesiącach.