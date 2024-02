Tego w polskiej piłce ręcznej jeszcze nie było. 24 transfery w 24 klubach jednego dnia

To wyjątkowy dzień w ORLEN Superlidze i ORLEN Superlidze Kobiet. 24 kluby grające w obu ligach poinformowały dziś o transferach. Do każdego z zespołów dołączył młody wojownik zmagający się z nowotworem. Transfer do klubu to szansa na poprawę trudnej sytuacji zdrowotnej dziecka.

Od teraz do końca maja podopieczni będą wspierani przez zespoły i kibiców. Każdy z klubów ma założoną dedykowaną zbiórkę, a celem minimum jest zebranie 10 000 zł na wsparcie leczenia nowego członka drużyny. Łącznie 24 kluby chcą więc zebrać minimum 240 000 zł dla swoich podopiecznych. Zbiórki będą prowadzone online oraz w halach podczas spotkań ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Szczegóły TUTAJ.

Podopieczni, w miarę swoich możliwości zdrowotnych, będą pojawiać się na meczach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet, by dopingować swój klub i utożsamiać się z handballową społecznością. Zawodniczki i zawodnicy klubów piłki ręcznej będą również odwiedzać podopiecznych w szpitalach, domach i placówkach, dodając im otuchy w codziennej walce z chorobą.

- Kiedy dowiedzieliśmy się, że nasze dziecko zostanie włączone do akcji, poczuliśmy wdzięczność. To nie tylko szansa na dodatkowe finansowanie leczenia, które jest tak bardzo potrzebne, ale również niesamowite wsparcie mentalne dla naszego dziecka. Otrzymanie koszulki i gadżetów klubu, wiedząc, że cały zespół i jego kibice trzymają za nas kciuki, to coś więcej niż gest. To symbol solidarności i empatii, przypomnienie, że nie jesteśmy sami w tej walce. Dla naszego dziecka to nie tylko nowa koszulka. To znak, że jego walka ma znaczenie, że jest bohaterem nie tylko dla nas, rodziców, ale też dla całej społeczności. To niewyobrażalne, jak dużo to dla nas znaczy. Widzieć uśmiech na twarzy mojego dziecka, kiedy czuje się częścią czegoś większego, kiedy otrzymuje dodatkową motywację do walki – mówi mama Michałka, bohatera jednego z transferów.

- Hasło Superligi to „Walka do samego końca”. W każdym meczu obserwujemy, jak szczypiornistki i szczypiorniści toczą boje o każdy centymetr boiska, nie odstawiając przy tym kroku. Piłka ręczna to sport dla twardzieli. Prawdziwych twardzieli widujemy jednak nie tylko na superligowych parkietach, ale na oddziałach onkologicznych, kiedy to mali wojownicy walczą o coś najcenniejszego – zdrowie i powrót do normalnego życia. Jestem wdzięczny, że każdy z klubów ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet tak ochoczo włączył się w pomoc dla małych wojowników, od których można się wiele nauczyć co to znaczy prawdziwa walka – komentuje Maciej Turchan, PR Manager Superligi sp. z o.o.

Informacja Prasowa