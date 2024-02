A jednak 16 drużyn w lidze! Prezesi klubów siatkarskich podjęli decyzję

Pięć lat temu rozgrywki Krispol 1. Ligi przeszły z Polskiego Związku Piłki Siatkowej do Polskiej Ligi Siatkówki. W pierwszym sezonie sponsorem tytularnym była jeszcze firma Krispol, która od połowy 2020 roku zastąpił Tauron. W tym czasie awans do PlusLigi wywalczyło pięć klubów: MKS Ślepsk Suwałki (2019), LUK Politechnika Lublin (2021), BBTS Bielsko-Biała (2022) oraz Exact Systems Norwid Częstochowa (2023).

Do 6 lutego 2024 roku w Tauron 1. Lidze siatkarzy rozegrano 1328 meczów, a największą frekwencją odnotowano w sezonie 2022/2023 - a było to ponad 98 tys. kibiców. Jeśli nie stanie się nic nadzwyczajnego i nieoczekiwanego, w obecnych rozgrywkach zostanie przekroczona liczba 100 tys. kibiców na trybunach. Mecze transmitowane są przez Polsat Sport, a ekwiwalent reklamowy wypracowywany przez Tauron 1. Ligi stale rośnie - w poprzednim sezonie wyniósł 71 mln zł.

– Po obecnych rozgrywkach kończą się wszystkie umowy: z PZPS na organizację rozgrywek, ze sponsorem tytularnym i telewizją. Mamy pomysły na kontynuację współpracy i rozwój ligi, ale do tego konieczna jest zgoda klubów – powiedział prezes zarządu PLS Artur Popko.

Za pozostawieniem 1. Ligi w PLS jest też Sebastian Świderski, prezes PZPS. Decyzję o przyszłości musiały jednak podjąć kluby, a konkretnie ich szefowie.

Po sezonie 2023/24 zwycięzca Tauron 1. Ligi po spełnieniu warunków regulaminowych awansuje do PlusLigi. Dwie ostatnie drużyny spadną do drugiej ligi. Kolejny sezon przyniesie jednak zmiany, spowodowane zmianami w PlusLidze. Przypomnijmy, że w związku ze zmniejszeniem PlusLigi do 14 zespołów, z ekstraklasy siatkarzy spadną aż trzy drużyny.

W związku z tym konieczna była deklaracja klubów Tauron 1. Ligi o liczebności rozgrywek 2025/26. W tej kwestii padły trzy propozycje:

➤ 16 drużyn

➤ 18 drużyn

➤ 20 drużyn podzielonych na dwie grupy.

Zdecydowana większość prezesów klubów zaplecza PlusLigi opowiedziała się za pozostawieniem 16-zespołowej pierwszej ligi w ramach Polskiej Ligi Siatkówki.

– To dla nas bardzo ważna deklaracja. Mamy kilka pomysłów, które pomogą w rozwoju tych rozgrywek. Na razie nie możemy podać szczegółów, gdyż toczą się negocjacje, ale jestem przekonany, że TAURON 1. Liga będzie dzięki temu silniejsza i atrakcyjniejsza – zaznaczył Artur Popko.