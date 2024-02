Jannik Sinner wrócił do pracy. Włoch, który po triumfie w Australian Open zrobił sobie kilka dni przerwy, od trudnego meczu rozpoczął zmagania w turnieju w Rotterdamie. 22-latek pokonał w dwóch setach reprezentanta gospodarzy - Botica van de Zandschulpa. O awans do ćwierćfinału Włoch zmierzy się z doświadczonym Gaelem Monfilsem. Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Gael Monfils na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 19:30.

Jeśli historia faktycznie lubi się powtarzać, to Jannik Sinner ma zagwarantowany tytuł w Rotterdamie. Włoch tak jak w Australian Open, w pierwszej rundzie turnieju pokonał Botica van de Zandschulpa. Czy Holender i tym razem otworzył Sinnerowi drogę do zwycięstwa w turnieju?

- Dużo pracowałem w Monako. Chciałem tu przyjechać, poczuć ten kort i zaprezentować się jak najlepiej - powiedział Sinner po zwycięstwie nad Holendrem.



Włoch o awans do ćwierćfinału holenderskiego turnieju zagra z doświadczonym Gaelem Monfilsem. Francuz to zawodnik, do którego przylgnęła łatka jednego z najlepszych tenisistów na świecie, którzy nigdy nie zdobyli (i raczej nie zdobędą) tytułu Wielkiego Szlema.

- Jest naprawdę niebezpieczny. Nie ma znaczenia, na jakiej nawierzchni się z nim mierzysz. Gael jest również ulubieńcem kibiców - powiedział o rywalu Sinner.

Obaj zawodnicy zmierzą się po raz szósty w historii. Cztery razy górą był Włoch, który w Rotterdamie również będzie faworytem do zwycięstwa nad Francuzem.

