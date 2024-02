Czas na zawody w Gdańsku! Polacy powalczą o podium. Gdzie obejrzeć?

Blisko 190 łyżwiarzy z 31 państw, w tym 10 Polaków, rywalizować będzie od piątku do niedzieli w Gdańsku w finałowych zawodach Pucharu Świata w short tracku. „Mamy potencjał do zajęcia miejsc na podium” – zapewnił dyrektor sportowy PZŁS Konrad Niedźwiedzki.

W tej edycji zawody Pucharu Świata na krótkim torze rozegrane zostały w Montrealu (dwa razy), Pekinie i Seulu, a podczas ostatniego weekendu łyżwiarze rywalizowali w Dreźnie. Finałowy turniej po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, a zawodnicy od piątku do niedzieli ścigać się będą w gdańskiej Hali Olivia.

„W tym sezonie Polacy jeżdżą już w nowych rolach, z łatkami pretendentów do medali, a to też sytuacja, która wymaga oswojenia. Liczymy, że tak jak podczas styczniowych mistrzostw Europy, Gdańsk doda im skrzydeł i będzie dla nas medalowy. Na pewno mamy potencjał do zajęcia miejsc na podium. W Niemczech pokazaliśmy, że drzemie w nas duży potencjał i liczymy, że w hali Olivia przeżyjemy równie fantastyczne chwile” – powiedział Niedźwiedzki.

W Dreźnie Biało-Czerwoni wywalczyli trzy brązowe medale. Dwa, na 1000 i 500 m, zdobyła Kamila Stormowska (Stoczniowiec Gdańsk), autorem trzeciego, na najkrótszym dystansie, był Łukasz Kuczyński (Juvenia Białystok).

„Może nie byliśmy tak licznie reprezentowani w ćwierćfinałach jak w poprzednich Pucharach Świata, ale ci, którzy się zakwalifikowali, zaprezentowali wysoki poziom. Tak udany weekend nie jest dziełem przypadku, tylko efektem naszej długoletniej pracy nad zawodnikami i ich umiejętnościami” – podkreśliła trenerka kadry Urszula Kamińska.

Ponadto kobieca sztafeta na 3000 m była trzecia w stolicy Chin, Stormowska i Diane Sellier zajęli czwarte miejsca na 500 m w Kanadzie, Stormowska uplasowała się również na tej pozycji na 1000 m w Korei Południowej.

W Gdańsku rywalizować będzie blisko 190 łyżwiarzy z 31 państw, w tym gronie znalazło się 10 Polaków. Poza Stormowską, Kuczyńskim i Sellierem (Stoczniowiec Gdańsk) także Gabriela Topolska, Hanna Sokołowska i Oliwia Bobier oraz Paweł Adamski, Michał Niewiński (wszyscy Juvenia Białystok), Thomas Neithan (Stoczniowiec) i Felix Pigeon (AZS KU Politechniki Opolskiej).

Debiutująca w seniorskim PŚ Bobier zastąpiła w reprezentacji Nikolę Mazur (Stoczniowiec), która odczuwa skutki upadku podczas rywalizacji sztafet mieszanych w Dreźnie.

W Gdańsku pojawią się gwiazdy światowego short tracku, m.in. medaliści ostatnich igrzysk z Pekinu Kanadyjczyk Steven Dubois i Holenderka Suzanne Schulting, świetnie spisujący się w tym sezonie Koreańczycy Kim Gilli i Park Ji Won, a także trzykrotny złoty medalista ME z Gdańska Włoch Pietro Sighel oraz belgijskie rodzeństwo Hanne i Stijn Desmet.

W tym roku w Gdańsku zaplanowano trzy duże imprezy na krótkim torze. W styczniu rozegrano mistrzostwa Europy, natomiast od 22. do 25. lutego odbędzie się czempionat globu juniorów.

W mistrzostwach Starego Kontynentu Polacy dwa razy stanęli na podium. Na drugim w sztafecie mieszanej na 2000 m (Mazur, Stormowska, Sellier i Niewiński) oraz na najniższym w sztafecie mężczyzn na 5000 m (Sellier, Niewiński, Kuczyński i Pigeon).

„Nasi zawodnicy pracują na swoją markę i finał PŚ to doskonała okazja, żeby umocnić swoją pozycję w czołówce i zbudować pewność siebie przed marcowymi mistrzostwami świata w Rotterdamie” – zauważył Niedźwiedzki.

Finałowe zawody PŚ rozpoczną się w piątek o godz. 9. Tego dnia zaplanowano eliminacje, a w weekend rozdane zostaną medale. W sobotę na 500 i 1500 metrów kobiet i mężczyzn oraz w sztafecie mieszanej (2000 m), natomiast w niedzielę ponownie na 500 m oraz na 1000 m kobiet i mężczyzn oraz w sztafecie kobiet (3000 m) i mężczyzn (5000 m).



Transmisje zmagań na sportowych antenach Polsatu.

PAP