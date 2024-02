Czas na powrót Ligi Europy. W jednym z pierwszych meczów 1/16 finału Feyenoord zmierzy się z AS Romą. Faworytem do zwycięstwa będą Holendrzy, ale Włochów nie można skazywać na porażkę. Relacja live i wynik na żywo z meczu Feyenoord - AS Roma na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.