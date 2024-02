Fani koszykówki z pewnością czekali na ten moment. Od 15 do 18 lutego w Arenie Sosnowiec odbędzie się turniej finałowy Peako S.A. Puchar Polski. O tytuł zagra osiem czołowych zespołów ORLEN Basket Ligi: Anwil Włocławek, Trefl Sopot, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski, Polski Cukier Start Lublin, Arriva Polski Cukier Toruń, Icon Sea Czarni Słupsk, Legia Warszawa i King Szczecin. Trofeum broni Trefl Sopot. Gdzie oglądać mecze ćwierćfinałowe?

Pekao S.A. Puchar Polski to turniej, w którym zagrają najlepsi z najlepszych. Osiem czołowych zespołów Orlen Basket Ligi zagra o prestiżowy tytuł, którego broni ubiegłoroczny triumfator - Trefl Sopot. W rozegranym rok temu finale zawodnicy z województwa pomorskiego pokonali 91:80 Polski Cukier Start Lublin.

Zmagania ćwierćfinałowe w Arenie Sosnowiec zainauguruje ubiegłoroczny finalista - Polski Cukier Start Lublin, który zmierzy się z Legią Warszawa. Mimo pucharowego doświadczenia zespołu z Lublina, faworytem do awansu do półfinału będzie drużyna ze stolicy. Lublinianie nie zamierzają jednak patrzeć na typowania bukmacherów, bo w dwóch ostatnich meczach dwukrotnie ogrywali Legię.

W drugim ćwierćfinale zagra obrońca tytułu sprzed roku - Trefl Sopot. Zespół Żana Tabaka o awans do najlepszej czwórki zamierzy się z Kingiem Szczecin. W pięciu ostatnich spotkaniach pomiędzy obiema ekipami Trefl tylko raz sięgnął po zwycięstwo. Trzykrotnie górą była drużyna ze Szczecina. Jeden z pojedynków zakończył się remisem. Mimo niekorzystnego bilansu to obrońcy tytułu będą faworytami do awansu.

Kiedy mecze Pekao S.A. Pucharu Polski? O której godzinie rozpoczynają się ćwierćfinały Pucharu Polski? Gdzie obejrzeć Puchar Polski?

Czwartek, 15 lutego

Ćwierćfinał 1, godz. 18.00: Polski Cukier Start Lublin - Legia Warszawa - Polsat Sport Extra

Ćwierćfinał 2, godz. 20.30: Trefl Sopot - King Szczecin - Polsat Sport Extra

Piątek, 16 lutego

Ćwierćfinał 3, godz. 18.00: Anwil Włocławek - Arriva Polski Cukier Toruń - Polsat Sport Extra

Ćwierćfinał 4, godz. 20.30: Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski - Icon Sea Czarni Słupsk - Polsat Sport Extra