Porażki Lewandowskiego, które bolą najbardziej

Miarą wielkości Roberta Lewandowskiego jest fakt, że lista jego klęsk nie jest zbyt długa. Lewy od momentu swojego transferu do Lecha Poznań w 2008 roku niemal nie schodzi z piłkarskiego szczytu. Niemniej, pasmo sukcesów jest co jakiś czas przerywane porażkami, które dla Lewego – jak przyznaje jego żona – nie są przysłowiową kaszką z mleczkiem.

Na pewno jest to dla niego wyzwanie. Ale to niezwykle pracowity i profesjonalny sportowiec, który obecnie jest w pełni skupiony na piłce – mówi Anna Lewandowska.

Dziś przypomnimy pięć największych porażek w karierze Roberta Lewandowskiego. Poza jednym przypadkiem nie będziemy skupiać się na pojedynczych meczach, a na wydarzeniach nieco bardziej złożonych, które odcisnęły piętno na karierze Lewego.

Lewandowski – odpalony z Legii Warszawa

Wychowany w podwarszawskim Lesznie Lewandowski szybko trafił na radary Legii. Młody Robert występował w juniorskich drużynach Varsovii i Delty, a w 2005 dołączył do ekipy Wojskowych. Zaledwie 17-letni Lewy nigdy nie przebił się jednak do pierwszego składu drużyny z Łazienkowskiej.



Był zawodnikiem drużyny rezerw, a swoją postawą nie przekonał trenerów i dyrektorów, by ci dali mu prawdziwą szansę. Na domiar złego, kilka miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu, Robert doznał poważnej kontuzji, która postawiła pod znakiem zapytania jego dalszą karierę.



Włodarze Legii postanowili zrezygnować z Lewandowskiego. Do historii przeszło zdanie Mirosława Trzeciaka, ówczesnego dyrektora sportowego Wojskowych, który powiedział: nie potrzebujemy Lewandowskiego. Mamy Mikela Arruabarrenę.



Ten drugi zrobił w Legii oszałamiającą karierę – zagrał w sześciu meczach i nie zdobył żadnej bramki. Ten pierwszy do dziś jest wyrzutem sumienia Wojskowych.



Po latach kapitan reprezentacji Polski nie bez żalu opowiadał o tamtej sytuacji:

- Nie zadali sobie trudu, aby wysłać trenera lub dyrektora sportowego, aby mi o tym powiedział. Wysłali sekretarkę… która powiedziała, że pozwolą mi odejść. To był jeden z najgorszych dni w moim życiu. Mojego taty już nie było. Moja kariera się rozpadała. Po otrzymaniu wiadomości wróciłem do samochodu, w którym czekała moja mama. Od razu wiedziała, że coś jest nie tak. I po prostu nie mogłem nic na to poradzić… zacząłem płakać - opowiadał.

Lewandowski trafił do Znicza Pruszków, gdzie udało mu się odbudować swoją karierę. A Legia? Po latach włodarze klubu wciąż powinni żałować, że wypuścili ze swych rąk taki talent.

Przegrane EURO 2012

W 2012 roku Mistrzostwa Europy odbyły się w Polsce i na Ukrainie. "Biało-Czerwoni" mieli – tak się przynajmniej wydawało – ogromne szczęście w losowaniu, trafili bowiem do grupy z Grecją, Rosją i Czechami. Reprezentacja prowadzona przez Franciszka Smudę uchodziła za pewniaka do awansu do fazy pucharowej. Kadra, w której prym wiodło trio z Dortmundu, Błaszczykowski, Lewandowski i Piszczek, niesiona dopingiem kibiców miała potencjał, by stać się czarnym koniem turnieju.



Początek meczu z Grecją był nad wyraz obiecujący. Polacy weszli w spotkanie z ogromnym animuszem i już po kilkunastu minutach prowadzili 1:0 po golu Lewandowskiego. Jakby tego było mało, rywale szybko złapali czerwoną kartkę, a biało-czerwoni grali w przewadze. Scenariusz idealny! Niestety, w okolicznościach, które do dziś trudno wyjaśnić, reprezentacja zaledwie zremisowała z Grekami 1:1, a wynik uratował bramkarz, Przemysław Tytoń, który obronił rzut karny.

Drugi mecz z Rosją także zakończył się remisem 1:1 i dawał Polakom szansę na awans z grupy. Wystarczyło tylko pokonać Czechów. Niestety, biało-czerwoni, na czele z Lewandowskim, zawiedli na całej linii. Zagrali słabo, apatycznie i przy wypełnionym po brzegi stadionie we Wrocławiu ponieśli jedną z najbardziej bolesnych klęsk w XXI wieku. 0:1 i turniej był dla Polaków skończony.



Lewandowski, podobnie jak reszta reprezentacji, zawiódł. Nie pomogły też późniejsze wywiady, w których Lewy krytykował selekcjonera, Franciszka Smudę.



- Nie jesteśmy gorsi od Czechów. Trener miał dużo czasu, by nas przygotować do najważniejszej imprezy życia. Nie zrobił tego. (...)

Sami ustalaliśmy, jak gramy i jak mamy zachowywać się na boisku. (...) Piłka na skrzydło i zobaczymy, co wyjdzie. To był nasz pomysł na EURO. – mówił Lewandowski w 2014 roku.

Porażka w finale Ligi Mistrzów

24 kwietnia 2013 roku Robert Lewandowski wbił cztery gole Realowi Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Niemal dokładnie miesiąc później, 25 maja, wraz z kolegami z Borussii Dortmund stanął naprzeciwko Bayernu Monachium, by walczyć o upragniony triumf w Champions League.

Niestety, BVB z Błaszczykowskim, Lewandowskim i Piszczkiem w składzie musiało uznać wyższość Bawarczyków. Piłkarze z Monachium wygrali 2:1 i to oni wznieśli najważniejsze trofeum w piłce klubowej.



- Brak mi słów, żeby to opisać. Walczyliśmy do końca, chcieliśmy wygrać. Trudno powiedzieć, czego zabrakło. Nasza droga do finału w Londynie była wspaniała. Żałujemy jedynie, że nie postawiliśmy „kropki nad i". Może za kilka dni będzie nam łatwiej, ale na razie ambicja nie pozwala się cieszyć z dokonań w całym sezonie w europejskich pucharach – mówił Lewandowski tuż po finale.

Po latach Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów już jako piłkarze Bayernu Monachium. To jednak historia na zupełnie inną opowieść.

Aubameyang lepszy od Lewandowskiego

Lewandowski występował w Bundeslidze przez 12 sezonów i aż siedmiokrotnie zdobywał nagrodę dla najlepszego strzelca ligi! To świetny wynik, ale mógłby być jeszcze lepszy, gdyby w kampanii 2016/17 Lewy był skuteczniejszy od Pierra-Emericka Aubemayanga.

Gabończyk, występujący w barwach Borussii Dortmund, przejął schedę po Lewandowskim, gdy ten dołączył do Bayernu Monachium. Szybki i przebojowy napastnik szybko stał się postrachem obrońców i bramkarzy Bundesligi. W sezonie 2016/17 obaj zawodnicy stoczyli pasjonującą walkę o miano najlepszego strzelca rozgrywek!



Napastnicy szli łeb w łeb aż do ostatniej kolejki sezonu. Na 90 minut przed końcem rozgrywek obaj mieli na koncie po 30 goli! Cała piłkarska Europa wstrzymała oddech obserwując pasjonującą batalię o koronę króla strzelców Bundesligi.



Lepszy okazał się Aubameyang, który w ostatnim meczu zdobył dwie bramki. Lewandowski był o zaledwie jedno trafienie gorszy, ale słynna armatka – trofeum dla najlepszego strzelca ligi – trafiło w ręce Gabończyka.

Mundial w Rosji

Polacy jechali na mundial w Rosji w doskonałych nastrojach. Zwarta ekipa wzmocniona sukcesem na EURO 2016 i pozornie niewymagająca grupa z Senegalem, Kolumbią i Japonią. W dodatku Robert Lewandowski znajdował się w wybornej formie – w eliminacjach zdobył 16 bramek. Media pompowały balonik, ale wydawało się, że mają ku temu pełne prawo.



Rzeczywistość okazała się brutalna. Kompromitujące porażki z Senegalem (0:2) i Kolumbią (0:3) obnażyły wszystkie słabości biało-czerwonych. Nawet zwycięstwo z Japonią (1:0) nie zmazało plamy. Polacy wracali do kraju na tarczy, a na ich głowy wylała się fala krytyki. Najbardziej oberwał rzecz jasna kapitan, Robert Lewandowski. Głośnym echem odbiła się przede wszystkim wypowiedź po meczu z Kolumbią:



- Ja żyję z podań. Nie wyczaruję czegoś z niczego. Zwłaszcza że najczęściej mam podwajane, albo potrajane krycie. Nie wyszkolono mnie tak, że kiwnę pięciu zawodników, ominę bramkarza i strzelę gola. – mówił Lewandowski.

Taka postawa nie spodobała się mediom i kibicom, którzy jednomyślnie uznali, że Lewandowski, zamiast wziąć na siebie odpowiedzialność – do czego obliguje rola kapitana – zrzucił ją na swoich kolegów z reprezentacji.



"Jego zdolności przywódcze jako kapitana nie istnieją. Tuż po porażce z Senegalem pocałował się z żoną, a po klęsce z Kolumbią stwierdził, że drużynie brakuje jakości i ewidentnie nie miał na myśli siebie. Może i jest jednym z najlepszych napastników na świecie, ale polscy kibice muszą być rozczarowani jego osobowością" – tak pisali dziennikarze poczytnego magazynu 442.

Bez dwóch zdań mundial w Rosji był dla Lewandowskiego wielką klęską, zarówno sportową, jak i wizerunkową. Wydaje się, że od tego czasu jego notowania wśród polskich kibiców nieustannie spadają, a dziś, na początku 2024 roku, znajdują się najniżej od ponad dekady.



I być może to jest największa sportowa porażka w karierze Lewandowskiego. Pytanie, czy nasz gwiazdor zdoła odwrócić niekorzystną kartę i wróci do łask kibiców nie tylko w Hiszpanii, ale i w Polsce.