Świetny poziom finału! Polacy blisko medalu na mistrzostwach świata

Reprezentacja Polski (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek) jechała w ostatniej parze, więc znała rezultaty innych reprezentacji. Do pobicia był wynik 1:17.17, jaki uzyskali Kanadyjczycy.

Rywalami Biało-Czerwonych byli Niemcy. Nasi zawodnicy byli szybsi, lecz to nie wystarczyło do medalu. Polacy finiszowali z czasem 1:17.38, co zapewniło im piąte miejsce

Wygrali Kanadyjczycy, którzy wyprzedzili Holendrów oraz Norwegów.

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w Calgary odbywają się od 15 do 18 lutego.

Wyniki:



1. Kanada (Anders Johnson, Laurent Dubreuil and Antoine Gélinas-Beaulieu) - 1.17.17

2. Holandia (Janno Botman, Jenning de Boo, Tim Prins) - 1.17.17

3. Norwegia (Henrik Fagerli Rukke, Bjorn Magnussen, Havard Holmefjord Lorentzen) - 1.17.31

~~

5. Polska (Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek) - 1.17.37

Polsat Sport