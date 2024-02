Trener polskiego klubu siatkarskiego ogłosił odejście! "Chciałem wyjaśnić całą sytuację..."

Michal Masek to słowacki trener z dużym doświadczeniem w polskiej lidze siatkarek. Zaczynał jako asystent w Chemiku Police (2013–14). Później wrócił, by już w roli pierwszego trenera prowadzić ŁKS Commercecon Łódź (2016–19, 2020–22), z którym w 2019 roku wywalczył mistrzostwo Polski. Od lutego 2022 roku jest szkoleniowcem #VolleyWrocław.

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje, że Masek w przyszłym sezonie przejmie stery drużyny PGE Rysice Rzeszów. Przypomnijmy, że po zakończeniu obecnych rozgrywek z drużyną z Podkarpacia pożegna się Stephane Antiga. Plotki zaczynają się potwierdzać, bo Masek oficjalnie ogłosił rozstanie z KGHM #VolleyWrocław.

– Drodzy kibice #VolleyWrocław i siatkówki we Wrocławiu. W ostatnich dniach pojawiły się w mediach różne informacje na temat naszej przyszłości. Chciałem z tego miejsca wyjaśnić całą sytuację i powiedzieć bezpośrednio od nas, że to prawda i jest to nasz ostatni sezon w #VolleyWrocław. Sezon jeszcze trwa, nie jest do końca rozegrany i my zapewniamy, że będziemy pracować do końca i spróbujemy grać jak najlepiej. Zapraszamy na ostatnie mecze, które będą w hali Orbita, żebyście kibicowali. Zrobimy maksa, na tyle, na ile mamy możliwości – powiedział trener w mediach społecznościowych klubu.

Drużyna KGHM #VolleyWrocław zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli Tauron Ligi siatkarek. Ma na koncie 13 punktów (mecze 5–13) i aż osiem oczek straty do ósmej w tabeli drużyny Energa MKS Kalisz. Wrocławianki w fazie zasadniczej mają do rozegrania jeszcze cztery spotkania.