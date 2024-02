Benek i Bimbronauci w akcji! Polski klub siatkarski zaprezentował niezwykły teledysk

W październiku ubiegłego roku miała miejsce premiera piosenki zespołu Benek & Bimbronauci – "Zrodzone z marzeń", zadedykowanej drużynie PGE Rysice Rzeszów. Teraz czołowy polski klub siatkarski zaprezentował teledysk do tego utworu w swoich w mediach społecznościowych.

Benek & Bimbronauci dostarczyli siatkarskim kibicom solidną dawkę dobrej muzyki, a tekst zagrzewa rzeszowską ekipę do walki. Czy piosenka "Zrodzone z marzeń" pomoże spełnić marzenia siatkarek z Rzeszowa o mistrzostwie Polski?

Zobacz także: Znany piłkarz wziął ślub! Jego wybranka to sławna piosenkarka (ZDJĘCIA)

"Zrodzone z marzeń, wykute pracą/ Już dosyć łez, niech inne płaczą/ My po zwycięstwo dziś idziemy/ To my, Rysice. Tak, tego chcemy" – śpiewa Tomasz "Benek" Byś.

Rzeszowscy sympatycy siatkówki mieli już okazję zapoznać się z tym utworem. Teraz klub zaprezentował w mediach społecznościowych teledysk.