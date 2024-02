Fortuna 1 Liga: GKS Tychy - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Tyszanie przed wznowieniem ligowej rywalizacji mają tyle samo punktów co prowadząca w tabeli Arka Gdynia, ale czeka ich zaległy mecz z Górnikiem Łęczna.

Trener Dariusz Banasik podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2026, a w przypadku awansu do ekstraklasy – rok dłużej.

„Bardzo się cieszę, że klub docenił moją pracę. W ogóle się nie wahałem. Rozmowa trwała może dwie minuty. Spodziewałem się przedłużenia o rok, bo rzadko się podpisuje umowy z trenerami na tak długo. Bardzo podoba mi się wizja, podejście właścicieli” – wyjaśnił szkoleniowiec, który przejął zespół pod koniec marca 2023. Zastąpił wtedy zwolnionego Dominika Nowaka. Podpisał kontrakt obowiązujący do końca obecnych rozgrywek.

W tym samym czasie grupa zagranicznych inwestorów kupiła od samorządu miasta większość udziałów w klubie.

„Przyszedłem tu, by podnieść zespół na wyższy poziom. Chcemy prędzej czy później awansować do ekstraklasy. Mamy ku temu wszelkie argumenty. Żadnych deklaracji nie składam, ale celujemy jak najwyżej” – stwierdził trener.

Zimą GKS pozyskał pomocników Austriaka Juliusa Ertlthalera (WSG Tirol) i Anglika Teo Kurtarana (ostatnio bez klubu) oraz napastnika Maksymiliana Stangreta z rezerw Legii Warszawa.

„Zespół został wzmocniony, do końca lutego jest możliwy jeszcze jeden transfer. Zawodnicy mentalnie czują się coraz lepiej, szatnia się integruje, atmosfera jest bardzo dobra. Robiłem awans do pierwszej ligi i do ekstraklasy, wiem, czego potrzebują zawodnicy. Mam nadzieję, że sprostamy zadaniu. Bardzo chcemy awansować, ale nie musimy tego robić na siłę. Jeśli się teraz nie uda, tragedii nie będzie. Kluczowy będzie początek wiosny, trzeba uzbierać jak najwięcej punktów. Liga jest wyrównana, walka będzie się toczyła do końca” – powiedział Banasik.

Wcześniej pracował przez niemal cztery lata w Radomiaku. Wywalczył z tym zespołem najpierw awans z drugiej do pierwszej ligi, a następnie wprowadził go do ekstraklasy.

Zimą tyszanie byli na obozie w Chorwacji, gdzie wystąpili w turnieju.

„Zaczynam doceniać polskich sędziów. Są o kilka półek wyżej. Tam się działy niesamowite sytuacje, ale organizator powiedział nam, że to standard” – zakończył ze śmiechem szkoleniowiec.

PAP