Dla obu zespołów będzie to powrót do wracającej po przerwie zimowej Fortuna 1 Ligi. Zarówno Górnik jak i Miedź stoczyły wiele towarzyskich bojów, które miały przygotować je do nadchodzących wyzwań na zapleczu Ekstraklasy.

Jak na razie wyniki obu zespołów wskazują na walkę o baraże. Nieco lepiej radzi sobie Miedź, która zajmuje ósme miejsce w tabeli z 28 punktami na koncie. W swoim ostatnim ligowym spotkaniu legniczanie zremisowali 2:2 z sąsiadującym w tabeli Bruk-Betem.



Górnik z kolei ma na swoim koncie 27 punktów, ale za to w swoim ostatnim meczu odniósł cenny remis z liderem tabeli - Arką Gdynia. Taki wynik daje aktualnie piłkarzom z Łęcznej dziesiąte miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi.



PI, Polsat Sport