Powrót do ojczyzny! Słynny siatkarz poinformował o planach na przyszły sezon

Bruno Rezende poinformował, że w przyszłym sezonie zagra w lidze brazylijskiej. – Czas na powrót do domu, by być bliżej rodziny. Wiele rzeczy wymaga jeszcze dopracowania, ale po sezonie wrócę do Brazylii – powiedział słynny siatkarz.

Od pewnego czasu krążyły plotki, że 37 letni rozgrywający po sezonie wróci do Brazylii i w swej ojczyźnie spędzi ostatnie lata bogatej w sukcesy sportowej kariery. Padała nawet nazwa klubu – Volei Renata Campinas. Bruno Rezende oficjalnie potwierdził te informacje. Choć nie zdradził, w jakiej drużynie zagra, przyznał, że po sezonie wróci do ojczyzny.

– Przeżyłem niesamowite lata we Włoszech, szczególnie w Modenie, przez cały ten czas spotykałem się z wyrazami sympatii i jestem za to wszystko bardzo wdzięczny. Ale teraz czas na powrót do domu, by być bliżej rodziny. Wiele rzeczy wymaga jeszcze dopracowania, ale po sezonie wrócę do Brazylii. To była wspaniała podróż po Europie, podczas której nawiązałem wspaniałe przyjaźnie, pokonałem wspaniałych przeciwników, wywalczyłem wszystkie możliwe tytuły i wiele się nauczyłem. Teraz skupiam się na jak najlepszym zakończeniu sezonu w Modenie. A dopiero wówczas przygotuję się na zmianę – powiedział siatkarz, cytowany przez Globo.

Bruno grał w Italii w klubach Modena Volley (2011, 2014–16, 2017–18 i od 2021 roku) oraz Cucine Lube Civitanova (2018–20). Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Włoch (2016, 2019), trzy razy Puchar i raz Superpuchar Włoch. Z Lube wygrał Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. Mistrzostwo Brazylii zdobył w swej karierze aż siedem razy, ostatnio w 2021 roku w barwach Funvic/Taubate.