Skandal z udziałem gwiazdora tenisa. Legenda stanęła w jego obronie

Rafa Nadal to jeden z najwybitniejszych tenisistów w historii. Hiszpan ma na swoim koncie aż 22 triumfy w turniejach wielkoszlemowych i tylko Serb Novak Djoković może pochwalić się większym dorobkiem w tej klasyfikacji.

Gwiazdor był ostatnio gościem w programie "El Objectivo de Ana Pastor", na łamach którego wypowiedział się m.in. o równouprawnienieu w sporcie.

Nadal o równouprawnieniu

W trakcie rozmowy prowadząca wywiad, Ana Pastor, stwierdziła, że Nadal czuje się "niekomfortowo", mówiąc na temat feminizmu. Tenisista od razu zaprzeczył.

- Inwestycja? To samo dla mężczyzn i kobiet. Możliwości? Tak samo. Te same zarobki? Nie, bo... dlaczego? - kontynuował.

Następnie Hiszpan starał się uzasadnić swoje słowa.

- Niesprawiedliwe jest to, że nie ma równych szans. Jeśli twierdzisz, że bycie feministą oznacza wiarę, że mężczyzna i kobieta zasługują na dokładnie takie same możliwości, to mogę powiedzieć, że jestem feministą. Chcę równości - powiedział 37-latek.

- Dla mnie równość nie opiera się jednak na nagradzaniu dla samego nagradzania. Równość polega na tym, że jeśli Serena Williams generuje więcej niż ja, chcę, żeby Serena zarabiała więcej ode mnie - dodał.

Po emisji wywiadu w mediach społecznościowych rozpętała się burza. Niektórzy internauci wyśmiali słowa gwiazdora, a także określili go słowem „machista”, co po hiszpańsku oznacza seksistę.

Z drugiej strony barykady znaleźli się natomiast fani Nadala, którzy stanęli w obronie tenisisty.

Legenda broni Nadala

Swoją opinię w tej sprawie zabrał także legendarny piłkarz m.in. Realu Madryt czy Barcelony, Luis Figo.

Portugalczyk odniósł sie do artykułu opublikowanego przez Angeles Caballero na łamach portalu "El Pais", w którym autorka skrytykowała wypowiedź Nadala.

Yo creo que lo que más te jode es q el es libre, rico y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y no necesita la paguita para vivir!! Una más que se esconde detrás del falso progresismo… https://t.co/MTHFd39GPT — Luís Figo (@LuisFigo) February 16, 2024

"Myślę, że najbardziej niepokoi cię to, że jest wolny, bogaty i to jeden z najlepszych sportowców wszechczasów, a do tego nie potrzebuje pieniędzy, żeby żyć. Jeszcze jedna osoba, która kryje się za fałszywym progresywizmem..." - napisał Figo na platformie X (dawniej Twitter).