Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagra z Enea Czarnymi Radom w spotkaniu otwierającym 22. kolejkę PlusLigi. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Kto wygra to starcie drużyn z dolnej części tabeli? Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Enea Czarni Radom w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zajmuje 10. miejsce w tabeli PlusLigi z dorobkiem 26 punktów (9 zwycięstw – 11 porażek) i walczy jeszcze o grę w play-off. Kędzierzynianie przegrali dwa ostatnie ligowe mecze – 0:3 z Asseco Resovią i 0:3 z GKS Katowice. W międzyczasie odpadli z Ligi Mistrzów, przegrywając w barażu o ćwierćfinał z Halkbankiem Ankara. Do ósmego miejsca ZAKSA traci trzy oczka, ale ma jeden zaległy mecz. Kędzierzynianie muszą więc zbierać cenne punkty, by zagrać w play-off.

Enea Czarni Radom to ostatni, czyli 16. zespół w plusligowej stawce. Siatkarze z Radomia w dotychczasowych spotkaniach uzbierali zaledwie dziewięć punktów (mecze 3–18). Dwa ostatnie starcia to porażki – 0:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie i 0:3 z Jastrzębskim Węglem. Czarni również walczą o cenne punkty, by opuścić ostatnią, zagrożoną spadkiem lokatę. Do piętnastej drużyny w tabeli tracą aż osiem oczek.

Obie drużyny dotychczas rozegrały ze sobą dotychczas 21 meczów w PlusLidze, aż 20 z nich wygrała ZAKSA. Jedyne zwycięstwo ekipy z Radomia to wyjazdowe 3:1 z marca 2022 roku. W obecnym sezonie (7. kolejka, 19 listopada) Enea Czarni przegrali u siebie z ZAKSĄ 0:3. Najlepszym zawodnikiem (MVP) tamtego meczu wybrany został Bartosz Bednorz.

Kiedy mecz ZAKSA - Czarni? O której godzinie? Gdzie obejrzeć mecz?

Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Enea Czarni Radom w piątek 16 lutego o godzinie 20.30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.