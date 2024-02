FEN 52: Relacja live i wyniki na żywo

waga półciężka: Marcin Łazarz (15-9-1NC, 3 KO, 4 SUB) - Bartosz Szewczyk (7-2-1, 5 KO, 1 SUB)

waga półśrednia: Kamil Kraska (9-3, 3 KO, 5 SUB) - Aslambek Arsamikov (8-5, 3 KO)

waga kogucia: Lukas Chotenovsky (7-1, 2 KO, 2 SUB) - Jan Ciepłowski (5-0, 1 KO, 1 SUB)

waga ciężka: Mateusz Olech (4-0, 2 KO, 1 SUB) - Paweł Biernat (3-3, 2 KO, 1 SUB)

waga kogucia: Witalij Jakimienko (7-1, 2 KO, 3 SUB) - Ismail Haidari (7-4, 4 KO, 3 SUB)

waga średnia: Arkadiusz Mruk (0-1) - Kacper Szalast (1-0)

Karta przedwstępna:

Krzysztof Geburek - Bartłomiej Skowyra

Krystian Krupiński - Ilman Didaev

Jakub Zieliński - Franciszek Szymański

Transmisja gali FEN 52 od 19:00 w Polsacie Sport Fight i Polsat Box Go, a od 20:00 także na Super Polsacie. Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

