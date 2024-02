Hellas Werona - Juventus. Relacja live i wynik na żywo

Świderski, który niedawno został wypożyczony do Hellas z amerykańskiego Charlotte FC, w ostatnim czasie zmagał się z kontuzja kostki, jednak ma być gotowy do gry przeciwko "Starej Damie". Spotkanie zacznie zapewne na ławce rezerwowych. W pierwszych składach swoich ekip najprawdopodobniej zobaczymy za to Dawidowicza, Milika i Szczęsnego.

ZOBACZ TAKŻE: Przełom ws sprawie Josue! Jest decyzja holenderskiego sądu

Drużyna z Turynu nie ma ostatnio dobrej passy. W trzech poprzednich kolejkach wywalczyła tylko jeden punkt - z Empoli zremisowała 1:1, z Interem Mediolan i Udinese przegrała po 0:1. To spowodowało, że strata Juve do liderującego Interu wynosi już 10 punktów, a przewaga nad trzecim AC Milanem stopniała do jednego "oczka".

Piłkarze z Werony na zwycięstwo czekają od 13 stycznia, gdy pokonali u siebie Empoli 2:1. W kolejnych spotkaniach przegrali 1:2 z Romą, zremisowali 1:1 z Frosinone, ulegli Napoli 1:2, a w ostatniej kolejce podzielili się punktami z Monzą (0:0). W tabeli Serie A zespół Dawidowicza i Świderskiego zajmuje obecnie miejsce strefie spadkowej - 18. na 20 zespołów. Do "bezpiecznej" siedemnastej pozycji traci jeden punkt. Dlatego każda zdobycz z takim rywalem, jak Juventus, będzie dla "Gialloblu" bezcenna.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hellas Werona - Juventus na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

GW, Polsat Sport