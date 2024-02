Pierwszego, zaciętego seta 25:23 wygrały "Pantery", za to w drugim zdecydowanie lepsi byli gracze Wolfdogs, którzy szybko zdobyli wyraźną przewagę i utrzymali ją do końca partii (25:19). Z trzecia odsłona to dominacja najlepszej w tym sezonie drużyny V League (25:17), a czwarta - bardzo wysokie zwycięstwo ekipy Kurka, która prowadziła 15:5 i 22:9, a ostatecznie wygrała 25:12.

Po trzech z rzędu dość jednostronnych setach w tie-breaku walka była dużo bardziej wyrównana. Wolfdogs prowadzili w decydującej partii 7:5 i 10:8, jako pierwsi mieli piłkę meczową (14:13), ale trzy ostatnie akcje wygrali gracze "Panter", zwyciężyli 16:14 i w całym spotkaniu 3:2. W niedzielę Wolfdogs będą mieli okazje, by zrewanżować się "Panterom".

Kurek był najlepiej punktującym zawodnikiem sobotniego meczu. Zdobył w nim aż 34 punkty. Miał 57 procent skuteczności w ataku (26/46), trzy punktowe bloki i pięć asów serwisowych. Dla zwycięzców najwięcej punktów zdobył atakujący reprezentacji Japonii Yuji Nishida - 28 (25/40 w ataku, jeden blok, dwa asy).

Dla Wolfdogs to druga przegrana z rzędu po serii dziewięciu zwycięstw. Drużyna z Nagoi, aktualni mistrzowie Japonii, zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 19 zwycięstw i ośmiu porażek (59 punktów). Zdecydowanymi liderami są właśnie Panasonic Panthers, którzy z 27 meczów wygrali 26. Ich zwycięska seria trwa od 20 spotkań. Jedynej porażki w sezonie zespół prowadzony przez byłego selekcjonera reprezentacji Francji Laurenta Tilliego doznał 18 listopada, właśnie z Wolfdogs (0:3).

W sobotę serię dwunastu meczów bez wygranej przerwał zespół JTEKT Stings, prowadzony przez Michała Mieszka Gogola. "Żądła" pokonały 3:0 ekipę Voreas Hokkaido. W tabeli zajmują ósmą pozycję (osiem zwycięstw, 19 przegranych).

Po spotkaniu z "Panterami" Kurek awansował z piątego na czwarte miejsce na liście najlepiej punktujących graczy ligi. Do tej pory zdobył w rozgrywkach 570 punktów. Prowadzi Węgier Krisztian Padar z Toray Arrows (643 punkty) przed Dmitrijem Muserskim z Suntory Sunbirds (632) i Kanadyjczykiem Sharonem Vernonem-Evansem z Osaka Sakai Blazers (604).

Wyniki sobotnich meczów japońskiej V League:

Wolfdogs Nagoja - Panasonic Panthers 2:3 (23:25, 25:19, 17:25, 25:12, 14:16)

Tokyo Great Bears - VC Nagano Tridents 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)

Toray Arrows - JT Thunders 3:2 (34:36, 25:23, 25:21, 17:25, 17:15)

JTEKT Stings - Voreas Hokkaido 3:0 (25:17, 25:22, 25:18)

Osaka Sakai Blazers - Suntory Sunbirds 0:3 (25:27, 23:25, 14:25)

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport