W Anglii po 24 kolejkach liderem jest Liverpool, a jego rywalem będzie Brentford. "The Reds" zgromadzili 54 punkty, o dwa więcej od drugiego w tabeli i broniącego tytułu Manchesteru City oraz trzeciego Arsenalu, przy czym mistrz ma do nadrobienia jedną zaległość. Brentford ma 25 pkt i jest 14.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski się kończy? Statystyki nie kłamią!



Nie ma wątpliwości, że to Liverpool będzie faworytem spotkania na zachodnich przedmieściach Londynu, ale gospodarzom na pocieszenie zostaje przynajmniej jedna statystyka: od kiedy Brentford wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej w 2021 roku, w dwóch meczach z "The Reds" na swoim stadionie zdobył cztery punkty (remis 3:3 i zwycięstwo 3:1).



Spotkanie rozpocznie się o 13.30, dlatego grający o 18.30 z Chelsea wicelider Manchester City będzie już przed pierwszym gwizdkiem sędziego wiedział, czy walczy o pozycję lidera, czy jedynie o utrzymanie kontaktu z drużyną prowadzoną przez Niemca Juergena Kloppa. Spotkanie "The Citizens" z Chelsea jeszcze niedawno należało do ligowych szlagierów, ale obecnie drużyna z Londynu spisuje się znacznie poniżej oczekiwań i zajmuje dopiero 10. miejsce z 34 punktami.



Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Chelsea od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

PI, PAP