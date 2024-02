Pia Skrzyszowska mistrzynią Polski!

Pia Skrzyszowska zdobyła złoty medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw Polski w Toruniu w biegu na 60 m ppł. Wygrała czasem 7,91. "Dziewczyny na świecie biegają historycznie szybko, ale zobaczymy, co pokażą w bezpośrednim starciu w Glasgow na HMŚ" - powiedziała Skrzyszowska.

Skrzyszowska w Toruniu wygrała czasem 7,91 i wyprzedziła Weronikę Nagięć - 8,05 i Marikę Majewską - 8,13. Co ciekawe, dla najszybszej w ostatnich latach polskiej płotkarki jest to pierwsza wygrana w halowych mistrzostwach kraju na swoim koronnym dystansie. Głównie z uwagi na kontuzje w poprzednich latach.

"Jest w końcu złoto na płotkach na mistrzostwach Polski w hali. Bardzo się cieszę. Bezpiecznie wyszłam z bloków, wolno. Potem nakręciłam się na dystansie" - analizowała chwilę po biegu Skrzyszowska. W tym roku biegała już zdecydowanie szybciej - 7,81.

Od blisko 44 lat rekord kraju należy do Zofii Bielczyk, która 1 marca 1980 roku uzyskała w Sindelfingen 7,77. Wówczas był to rekord świata, który dał jej mistrzostwo Europy w hali. Do tej pory żadnej Polce nie udało się poprawić tego rezultatu. Skrzyszowska rekord życiowy ma z ubiegłego roku - 7,78.

BS, PAP