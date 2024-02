Jastrzębianie są zdecydowanymi faworytami tego meczu. Po 21 kolejkach mają 57 punktów i aż sześć "oczek" przewagi nad drugim Zawierciem. W ostatnim ligowym spotkaniu pewnie wygrali z ostatnią drużyną w tabeli - Enea Czarnymi Radom.

Siatkarze na co dzień grający w Wieluniu musieliby zagrać niemal bezbłędnie, by zagrozić mistrzom Polski. Obecnie zajmują 11. miejsce w tegorocznych rozgrywkach i mają niewielkie szanse do fazy play-off. Na pewno jednak nie poddadzą się bez walki i powalczą, by sprawić niespodziankę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.