UFC 298 w Anaheim zapowiada się znakomicie. W walce wieczoru dojdzie do wyczekiwanego starcia na szczycie kategorii piórkowej. Mistrz Alexander Volkanovski stanie do kolejnej obrony tytułu w tej wadze, który spróbuje mu odebrać Ilia Topuria. Ponadto w karcie walk znalazło się kilka innych ekscytujących pojedynków. Kiedy UFC? O której godzinie UFC? Transmisja gali UFC 298: Volkanovski - Topuria w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Australijczyk grecko-macedońskiego pochodzenia dominuje w dywizji do 135 funtów od 2019 roku. Do tej pory aż pięciokrotnie obronił mistrzowski tytuł. Warto jednak wspomnieć, że w zeszłym roku Volkanovski (26-3, 13 KO, 3 Sub) zaliczył dwa wypady do kategorii lekkiej. "The Great" dwukrotnie zmierzył się w pojedynku mistrzowskim z Islamem Makhachevem. Najpierw w lutym przegrał z Rosjaninem na punkty, a w rewanżu na UFC 294 został znokautowany wysokim kopnięciem w pierwszej rundzie. Należy jednak zaznaczyć, iż 35-latek przyjął walkę rewanżową z krótkim wyprzedzeniem. W międzyczasie utrzymał panowanie w swojej dywizji pokonując przez TKO w trzeciej rundzie tymczasowego mistrza Yaira Rodrigueza.

W Anaheim reprezentant Australii stanie przed dużym wyzwaniem. Topuria (14-0, 4 KO, 8 Sub) to jedna z największych gwiazd UFC młodego pokolenia. "El Matador" nie zaznał jeszcze smaku porażki w zawodowym MMA. Do tego z 14 wygranych pojedynków aż 12 zakończył przed czasem. W ostatnim występie w imponującym stylu wypunktował Josha Emmetta. Pochodzący z Gruzji reprezentant Hiszpanii wygrał w UFC już sześć pojedynków. Na UFC 298 stanie przed szansą na dopisanie do rekordu najcenniejszego zwycięstwa w dotychczasowej karierze.

Karta walk zbliżającej się gali prezentuje się kapitalnie. W co-main evencie były mistrz wagi średniej Robert Whittaker (24-7, 9 KO, 5 Sub) skrzyżuje rękawice z Paulo Costą (14-2, 11 KO, 1 Sub). Wcześniej Geoff Neal (15-5, 9 KO, 2 Sub) stoczy bój z wielką nadzieją irlandzkiego MMA Ianem Machado Garrym (13-0, 7 KO, 1 Sub). W Anaheim do klatki powróci również Henry Cejudo (16-3, 8 KO). Mistrz olimpijski w zapasach i były podwójny mistrz UFC zawalczy z Merabem Dvalishvilim (16-4, 3 KO, 1 Sub).

UFC 298: Alexander Volkanovski - Ilia Topuria. Kiedy? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC 298 z walką wieczoru Alexander Volkanovski - Ilia Topuria w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 4:00.

Karta główna (4:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):



145 lb: Alexander Volkanovski (26-3) - Ilia Topuria (14-0) – o pas mistrzowski w kategorii piórkowej

185 lb: Robert Whittaker (24-7) - Paulo Costa (14-2)

170 lb: Geoff Neal (15-5) - Ian Machado Garry (13-0)

135 lb: Merab Dvalishvili (16-4) - Henry Cejudo (16-3)

185 lb: Anthony Hernandez (11-2) - Roman Kopylov (12-2)

Karta wstępna (2:00):



115 lb: Amanda Lemos (13-3-1) - Mackenzie Dern (13-4)

265 lb: Marcos Rogerio de Lima (21-9-1) - Justin Tafa (7-3)

135 lb: Rinya Nakamura (8-0) - Carlos Vera (11-3)

205 lb: Mingyang Zhang (16-6) - Brendson Ribeiro (15-5)

Karta przedwstępna (00:00):



170 lb: Josh Quinlan (6-1) - Danny Barlow (7-0)

170 lb: Val Woodburn (7-1) - Oban Elliott (9-2)

125 lb: Andrea Lee (13-8) - Miranda Maverick (12-5)