Fręch znów zaskoczyła! Wyrzuciła rozstawioną rywalkę z prestiżowego turnieju

26-latka przebijała się do imprezy głównej przez eliminacje. Pokonała w nich Australijkę Arinę Rodionovą (2:6, 6:3, 4:1 i krecz rywalki) oraz reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą (6:3, 3:6, 6:4).

W pierwszej rundzie prestiżowego Dubai Duty Free Tenis Championship (pula nagród 3,211,715 dolarów) Fręch nie była faworytką przeciwko rozstawionej z czternastką, a notowanej w rankingu WTA na 19. pozycji Aleksandrową. W poprzednich czterech meczach dwukrotnie pokonała pochodzącą z Czelabińska zawodniczkę, ale dokonała tego w odległej tenisowej przeszłości - w 2014 i 2018 roku. Ostatnie starcie, w ubiegłorocznym turnieju w Guadalajarze (1/16 finału), przegrała 6:7, 6:7.

W pierwszym tegorocznym "tysięczniku", w Dausze, Polka odpadła w pierwszej rundzie (porażka w trzech setach z Wiktorią Azarenką), z kolei Aleksandrowa dotarła do 1/8 finału. Na tym etapie turnieju trafiła na późniejszą triumfatorkę Qatar Open, Igę Świątek, i przegrała z nią 1:6, 4:6. Teraz 29-letnia Rosjanka znów została wyeliminowana przez polską tenisistkę.

W pierwszym secie Fręch przełamała rywalkę na 5:3 i serwowała po zwycięstwo, ale Aleksandrowa odrobiła straty. Partia rozstrzygnęła się w tie-breaku. Łodzianka wygrała w nim pięć pierwszych wymian (5-0), a potem spokojnie utrzymała przewagę (7-2).

Drugi set przebiegał według podobnego scenariusza - do stanu 4:3 obie zawodniczki utrzymywały swoje podanie, potem Fręch wykorzystała swojego jedynego "break pointa" i wyszła na 5:3. Tym razem już nie zmarnowała okazji do zamknięcia nie tylko seta, ale i całego meczu. Przy swoim serwisie wygrała do 15 i zwyciężyła 6:3.

Fręch w spotkaniu przeciwko Aleksandrowej bardzo dobrze serwowała. Miała aż 77 procent skuteczności pierwszego serwisu (50/65) i wygrała po nim 76 procent piłek (38/50). Po drugim podaniu miała 33 procent skuteczności (5/15). Obroniła "oba break" pointy, które wywalczyła jej przeciwniczka, a sama wykorzystała dwie z pięciu okazji do przełamania.

W drugiej rundzie Fręch zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić lub Amerykanką Caroline Dolehide.

Notowana w rankingu WTA na 52. miejscu Fręch zaczęła 2024 rok od awansu do 1/8 finału turnieju WTA 250 w Hobart. W wielkoszlemowym Australian Open, po przebrnięciu kwalifikacji, dotarła aż do czwartej rundy. Pokonała m.in. rozstawioną z szesnastką Francuzkę Caroline Garcię, a uległa dopiero turniejowej "czwórce", Coco Gauff.

Później, w turniejach WTA 500 w Linzu i WTA 1000 w Dausze, odpadła kolejno w kwalifikacjach i w pierwszej rundzie.

WTA Dubaj, 1. runda

Magdalena Fręch - Jekaterina Aleksandrowa (14) 7:6 (7-2), 6:3

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport