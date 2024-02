W ostatnich dniach w brazylijskich mediach było głośno na temat możliwego transferu Prosecco Doc Imoco Conegliano. Dziennikarze donoszą, że do zespołu ma dołączyć 24-letnia Japonka Nanami Seka, grająca na pozycji rozgrywającej. To oznacza, że prawdopodobnie Joanna Wołosz musiałaby odejść z klubu po siedmiu latach. Kapitan reprezentacji Polski odniosła się do tych doniesień.