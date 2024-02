"Opisz to jednym słowem". Iga Świątek nie zastanawiała się ani chwili!

Jak określić trzeci z rzędu triumf w prestiżowym Qatar Open jednym słowem? Iga Świątek nie zastanawiała się nad tym ani chwili i z szerokim uśmiechem odpowiedziała na to pytanie: "Hat-trick".

Liderka rankingu WTA w sobotę po raz drugi z rzędu obroniła tytuł mistrzyni katarskiej imprezy. W finale pokonała rozstawioną z numerem trzecim Jelenę Rybakinę 7:6 (10-8), 6:2. Z reprezentantką Kazachstanu wygrała po serii trzech porażek z tą zawodniczką w 2023 roku.

Tym samym 22-letnia Polka ponad wszelką miarę udowodniła, że w Qatar Open nie ma na nią mocnych. Jej bilans w rozgrywanym w Dausze turnieju to 14 zwycięstw i tylko jedna porażka! Po raz ostatni przegrała tam w 2020 roku, gdy w meczu drugiej rundy uległa Swietłanie Kuzniecowej 2:6, 2:6.

W swoim pierwszym katarskim finale (2022) Świątek rozbiła 6:2, 6:0 Estonkę Anett Kontaveit, a przed rokiem w bitwie o złotego sokoła nie dała szans Amerykance Jessice Peguli, pokonując ją 6:3, 6:0.

Teraz, po wygranej z Rybakiną, nasza reprezentantka została pierwszą w historii imprezy zawodniczką, która zwyciężyła w niej trzy razy z rzędu.

- Cieszę się, że skupiałam się na pracy i nie myślałam w czasie tego tygodnia o zbyt wielu sprawach. Koncentrowałam się na tym co trzeba i myślę, że to było kluczowe - powiedziała Świątek po swoim siódmym w karierze triumfie w turnieju rangi WTA 1000. - Nie było łatwo grać tutaj jako dwukrotna mistrzyni. Tak więc cieszę się, że mam już to doświadczenie i mam nadzieję, że z niego skorzystam - dodała.

A jak gwiazda światowego tenisa opisałaby swój trzeci kolejny triumf w Dausze jednym słowem? O to poprosiła ją Lulwa Al-Marri, popularna katarska sportsmenka (triathlonistka i kolarka, obserwowana na Instagramie przez blisko 380 tysięcy osób), która w tym przypadku wcieliła się w rolę turniejowej reporterki. Qatar TotalEnergies Open. Polka nie miała wątpliwości, jakiego słowa użyć. Trzymając w ręku nagrodę za zwycięstwo, pięknego złotego sokoła, odparła z szerokim uśmiechem "Hat-trick".

Nagranie z tej krótkiej rozmowy z Polka można zobaczyć na instagramowym profilu Katarskiej Federacji Tenisowej.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport