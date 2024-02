Legia rozpoczęła rundę wiosenną od zwycięstwa. Podpieczni trenera Kosty Runjaicia pokonali 1:0 Ruch Chorzów i jasno dali do zrozumienia, że zamierzają włączyć się do rywalizacji ze ścisłą czołówką. Mają na koncie 35 punktów i do liderującej Jagiellonii tracą tylko sześć oczek.

Puszcza to zespół, który oscyluje w okolicach strefy spadkowej. Robi jednak wszystko, by pozostać w najwyższej klasie rozgrywkowej. W 19 meczach podopieczni Tomasza Tułacza wywalczyli 20 punktów. Ostatnia kolejka nie dostarczyła im jednak zdobyczy, bo przegrali ze Stalą Mielec 1:2.

W meczu rundy jesiennej pomiędzy tymi zespołami padł remis 1:1. Bramkę dla Puszczy zdobył Łukasz Sołowiej, a dla Legii trafił Josue. Jak zakończy się niedzielne spotkanie?

Relacja live i wynik meczu Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice od godziny 15:00 na Polsatsport.pl.

