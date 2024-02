Obie drużyny rozpoczęły rundę od porażek - ŁKS zebrał pochlebne recenzje, ale w doliczonym czasie gry stracił gola na 1:2 w Kielcach z Koroną, a Widzew uległ Jagiellonii 1:3 i była to już piąta porażka w roli gospodarza.

ZOBACZ TAKŻE: Piłka nożna to nie tylko pasmo sukcesów. Oto kilka spektakularnych porażek, których doznał Lewandowski

ŁKS ma tylko 10 punktów i każde kolejne potknięcie przybliża ekipę trenera Piotra Stokowca do 1. ligi. Sytuacja lokalnego rywala też nie jest najlepsza, bo choć ma 22 punkty, to po czterech kolejnych porażkach (licząc rundę jesienną) strefa spadkowa coraz bliżej. W utrzymaniu ma pomóc doświadczony bramkarz Rafał Gikiewicz, który we wtorek podpisał umowę z Widzewem do końca sezonu. 36-latek wraca do polskiej ligi po blisko dekadzie.

W pierwszej rundzie Widzew wygrał na swoim stadionie 1:0. ŁKS oba zwycięstwa też odniósł przed własną publicznością, a na komplet punktów czeka od 20 sierpnia.

Bilans dotychczasowych 69 spotkań derbowych to 29 zwycięstw Widzewa, 27 remisów, 13 wygranych ŁKS. Bramki: 97-70 na korzyść Widzewa.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.