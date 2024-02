Krakowianie w imponującym stylu rozpoczęli obecną rundę wygrywając 6:0 z Radomiakiem. To zwycięstwo poprawiło atmosferę wokół klubu i pozwoliło oddalić się od strefy spadkowej. Trener Zieliński, jak zwykle w takich sytuacjach tonuje nastroje przypominając, że był to specyficzny mecz, gdyż jego drużyna od pierwszej minuty grała z przewagą jednego zawodnika, po czerwonej kartce dla Leonardo Rochy.

ZOBACZ TAKŻE: Trzy gole w hicie! Lech Poznań wygrał na wyjeździe

- Wnikliwie przenalizowaliśmy to spotkanie. Dla nas to już historia, nie bujamy w obłokach, po jednym wysokim zwycięstwie. Ten mecz oprócz radości przyniósł też pewne problemy, bo żółte kartki otrzymali Virgil Ghita oraz Andreas Skovgaard i muszą w Lubinie pauzować. Ponadto Patryk Sokołowski został mocno poobijany. To pokłosie tego faulu, za który rywal otrzymał czerwoną kartkę – wyjaśnił Zieliński.

Nie potrafił jednoznacznie zadeklarować czy pomocnik, który w styczniu dołączył do zespołu z Legii Warszawa, pojedzie do Lubina. Wszystko na to wskazuje, że mimo intensywnej rehabilitacji czeka go przerwa w występach.

O ile Zieliński ma spory wybór jeśli chodzi o kandydatów do zastąpienia Sokołowskiego w drugiej linii, to z powodu nieobecności wspomnianych Ghity i Skovgaarda pojawią się problemy z zestawieniem formacji obronnej. Wszystko na to wskazuje, że do podstawowego składu wskoczy pozyskany w styczniu Eneo Bitri, który zaliczył już 45-minutowy występ przeciwko Radomiakowi.

- Jest bardzo inteligentny, szybko łapie niuanse taktyczne. Od początku można było przewidywać, że wejdzie w zespół bezinwazyjnie. I tak było, gdy pojawił się na boisku w przerwie meczu z Radomiakiem. Oczywiście przy dobrym wyniku jest zawsze łatwiej, ale mimo wszystko zagrał bardzo poprawnie. My go ściągaliśmy z takim zamiarem, że nie tylko podniesie rywalizację, ale wskoczy do pierwszej jedenastki. I na to dalej liczę – zapewnił Zieliński.

W tym tygodniu Cracovia pozyskała pomocnika Mikkela Maigaarda, który ostatnio był zawodnikiem norweskiego Sarpsborg 08 FF. Duńczyk nie może jednak liczyć na błyskawiczne wejście do podstawowego składu.

- Ostatni mecz zagrał w lidze norweskiej na początku grudnia, później już tylko trenował. Myśmy go mieli namierzonego w listopadzie, ale różne kwestie spowodowały, że sprawa transferu się przeciągnęła. Ma duże umiejętności piłkarskie, więc myślę, że spokojnie się obroni – ocenił szkoleniowiec "Pasów".

Zagłębie zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli, ale ma tylko jeden punkt więcej od jedenastej Cracovii. W poprzedniej kolejce podopieczni Waldemara Fornalika przegrali 0:2 z Lechem w Poznaniu. Dla Cracovii ostatnie wyjazdy do Lubina były udane, poprzednio przegrali tam 18 września 2015 roku.

- Zagłębie ma piłkarzy, którzy chcą budować akcje i grać od tyłu. Może dlatego nam tak dobrze tam idzie, bo taki styl nam odpowiada. Zobaczymy czy to się potwierdzi w niedzielę. Byliśmy razem na obozie w Turcji, mieszkaliśmy w tym samym hotelu i przyglądaliśmy się sobie bacznie. Zobaczymy, kto kogo zaskoczy. Oni też muszą zrobić retusz w składzie, bo za kartki pauzuje dwóch zawodników. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało – zakończył Zieliński.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Cracovia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.