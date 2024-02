Jest oficjalny komunikat po meczu Legii. "Liczne złamania kości twarzoczaszki"

W niedzielę 18 lutego Puszcza Niepołomice zmierzyła się na wyjeździe z Legią Warszawa w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po niespełna 40 minutach gry na boisku doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, po której piłkarz ekipy z Niepołomic - Mateusz Cholewiak, musiał zostać zniesiony z placu gry na noszach.

Cholewiak wyskoczył do piłki, by odbić ją głową, jednak na ten sam pomysł wpadł jego rywal - Marco Burch. Zawodnik Legii z bardzo dużym impetem wpadł na oponenta, zderzając się z nim głową. Za to przewinienie Szwajcar obejrzał żółtą kartkę, a Cholewiak został zniesiony z boiska na noszach. Na murawie zastąpił go Artur Siemaszko.

Mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1. Po ostatnim gwizdku na oficjalnej stronie internetowej Puszczy pojawił się komunikat dotyczący stanu zdrowia Cholewiaka. Jak się okazuje, Polak doznał poważnej kontuzji, przez którą nie zagra przez najbliższe dwa miesiące.

"Szczegółowe badania wykazały, że w wyniku faulu Burcha na Cholewiaku nastąpiły liczne złamania kości twarzoczaszki i czeka go operacja. Wstępne diagnozy mówią, że uraz wyeliminuje naszego zawodnika na okres ok. 2 miesięcy" - można przeczytać w komunikacie.