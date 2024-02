Piotr Żyła "mówi" po japońsku. Jak brzmi w tym języku?

Jak brzmiałyby wypowiedzi Piotra Żyły w języku japońskim? Postanowiono to sprawdzić w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego. Korzystając ze sztucznej inteligencji, tak zmieniono komentarz skoczka do jego występu w zawodach Pucharu Świata w Sapporo, by wydawało się, że mówi on właśnie po japońsku.

Choć 37-letni zawodnik kadry Polski wielokrotnie był w Japonii na zawodach PŚ - właśnie tam, 21 stycznia 2006 roku w Sapporo, wywalczył swoje pierwsze pucharowe punkty - trudnego japońskiego języka nie opanował. Od czego jednak sztuczna inteligencja?

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity wyczyn słynnego skoczka! Czy ktoś go kiedyś przebije?

Z pomocą AI tak zmieniono komentarz Żyły do jego występów na skoczni Okurayama, że brzmią one, jakby nasz reprezentant wypowiadał się w mowie samurajów.

- Weekend w Japonii nie był moim wymarzonym weekendem. Bywa i tak, skoki bywają brutalne. W pierwszym konkursie popełniłem błąd, nie udało mi się wejść do drugiej serii. W drugim konkursie coś tam miałem nie tak, jak miało być. Troszkę mi się przykurczyły rękawy. No i można powiedzieć, że wolne. Wracamy niedługo do domu. Jedziemy dalej, co tu dużo mówić. Było, minęło. Jak to się mówi, nie pierwszy raz i nie ostatni - "mówi" po japońsku Żyła na krótkim nagraniu, zamieszczonym na Instagramie Polskiego Związku Narciarskiego. Dopiero na końcu filmiku skoczek dodaje po polsku: - No i, walczymy dalej.

W dwóch konkursach w Sapporo Żyła nie zdobył ani jednego punktu. W sobotnich zawodach zajął odległe, 45. miejsce. W niedzielnych został zdyskwalifikowany za zbyt krótkie rękawy kombinezonu.

Co do wspomnianego nagrania, trzeba przyznać, że wypowiedź Żyły po japońsku brzmi na tyle wiarygodnie, że można dać się nabrać, iż skoczek naprawdę zna ten język. "Po japońsku lepiej niż po polsku", "To AI czasem bywa troszku przerażające w tym, jak podobnie potrafi brzmieć!" - piszą internauci w komentarzach pod filmem.

Polsat Sport