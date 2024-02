To będzie największy w historii warszawski turniej European Open

Na niewiele ponad pięć miesięcy przed igrzyskami w Paryżu cztery polskie judoczki zajmują w rankingu lokaty, które dają miejsce w rywalizacji na olimpijskich matach. To Angelika Szymańska, Beata Pacut-Kłoczko, Aleksandra Kaleta i Katarzyna Sobierajska z tzw. puli kontynentalnej. Najwyżej z tego grona klasyfikowana jest Szymańska, zajmująca siódmą lokatę w kategorii -63 kg. I właśnie tę zawodniczkę, brązową medalistkę niedawnych mistrzostw Europy kibice będą mogli obejrzeć na warszawskim Torwarze.

Szymańska, po ubiegłorocznym sukcesie w Montpellier, wystartowała jeszcze w mistrzostwach Polski oraz w turnieju Grand Slam w Tokio. Ostatnią walkę stoczyła więc na początku grudnia. Teraz wraca na tatami z mocnym postanowieniem wygrania warszawskiego European Open. – To trudne zadanie zarówno dla niej, jak i dla mnie – przyznaje trenerka Szymańskiej, wicemistrzyni olimpijska z Atlanty, Aneta Szczepańska. – Kwestie czysto sportowe to jedno. O nie się nie boję, bo Angelika jest dobrze przygotowana, mimo że niedawno doznała kontuzji stopy. Ciekawi mnie natomiast, jak poradzi sobie z dużą presją. Turniej odbywa się przecież w Warszawie, przed własną publicznością. Wystąpi w roli faworytki, a to dodatkowe obciążenie. Ale potrzebujemy takiego sprawdzianu przed igrzyskami olimpijskimi. Tam już nie będzie miejsca na jakiekolwiek słabości i wątpliwości – tłumaczy trenerka.

Z planów startowych Angeliki Szymańskiej cieszy się prezes Polskiego Związku Judo, Jacek Zawadka. – Angelika będzie bez wątpienia największą gwiazdą warszawskiego turnieju. Duża część naszej kadry szuka punktów rankingowych w zawodach cyklu Grand Slam w Baku i w Taszkiencie. Ale Szymańska ma komfort, jest wysoko w klasyfikacji i może przygotowywać się w innym trybie – twierdzi szef polskiej federacji. – To prawda, jednak przyświeca nam też inny cel – potwierdza Aneta Szczepańska. – Chcemy, by Angelika utrzymała miejsce w czołowej ósemce rankingu. To daje rozstawienie w losowaniu turnieju olimpijskiego. Dlatego liczymy na dobre występy w Grand Slamie w Tbilisi i w majowych mistrzostwach świata w Abu Dhabi. Ale droga do tych imprez wiedzie przez Warszawę.

Na listach startowych stołecznego turnieju jest już około 500 osób. To znaczniej więcej niż w European Open w Gyor, African Open w Tunisie, czy zakończonym właśnie Grand Slamie w Baku. – Przed nami największy w historii warszawski turniej European Open – podkreśla prezes Zawadka. – Zapowiedzieli się już zawodnicy z 38 krajów. Chcemy zorganizować niezapomnianą imprezę. Mamy takie możliwości, dzięki naszym sponsorom i partnerom. Od niedawna wspiera nas firma PKP Cargo i to w diametralny sposób zmieniło nasze możliwości. Jesteśmy znani z bardzo dobrej organizacji warszawskich zawodów. Chwalą nas przedstawiciele międzynarodowych federacji. A teraz może być jeszcze lepiej. Wielkie podziękowania należą się oczywiście Ministerstwu Sportu i Turystyki, Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy i nowemu kierownictwu Centralnego Ośrodka Sportu, które z radością i otwartością przyjęło imprezę tej rangi w hali COS Torwar.

Organizatorzy postanowili zrobić ukłon w stronę kibiców i – ze względu na dużą liczbę startujących – przeprowadzić zawody na czterech matach. Zazwyczaj rywalizacja toczy się na trzech arenach. Teraz ma być krócej i bardziej dynamicznie. Z polskich zawodników – oprócz Szymańskiej – start zapowiedzieli m.in. Natalia Stokłosa, Paula Kułaga, Ksawery Morka, Damian Szwarnowiecki, Damian Stępień, Kacper Szczurowski i Grzegorz Teresiński.

Turniej European Open w Warszawie odbędzie się w hali COS Torwar w sobotę 24 i niedzielę 25 lutego. Początek eliminacji o 9:30, natomiast sesje finałowe zaplanowano pół godziny po zakończeniu eliminacji – w sobotę około 17:00, a w niedzielę około 15:30. Wstęp na zawody jest wolny.

