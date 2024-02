"Wybierz swojego wojownika". Zabawny mem przypadł do gustu Idze Świątek

Iga Świątek rozpoczęła właśnie swój 91. tydzień jako liderka rankingu WTA. Jeszcze w niedzielę polska gwiazda światowego tenisa w zabawny sposób "uczciła" to wydarzenie - zamieszczając na Twitterze mema z profilu "Out of Context Iga Świątek". Główną bohaterką obrazka jest oczywiście ona sama.