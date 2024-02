Zaskakujące słowa mistrza! "Najpierw obrona pasa w K1, potem debiut w MMA!"

– Pierwszy cel na ten rok to obrona mistrzowskiego pasa Babilon w K1. Potem przyjdzie czas na debiut w kolejnej formule, nadchodzi pora na MMA! – zapowiada ambitny Jan Lodzik. - Zawsze starałem się być wszechstronnym zawodnikiem, mój styl jest uniwersalny. Boks, kickboxing i MMA to pod pewnymi względami zbliżone sporty, chcę się rozwijać w każdym z nich.

- Chcę coraz mocniejszych rywali i coraz większych wyzwań. Stawiam sobie wysokie cele i czerpię od ludzi, którzy mają niesamowicie silną psychikę jak David Goggins - dodaje 29-letni Jan Lodzik. - 23 lutego na Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim znów dam kibicom wielkie sportowe emocje. Wiem, że rywal jest mocny, ale ja tanio skóry nie sprzedam i łatwo pasa nie oddam. To będzie piękne widowisko dla kibiców kickboxingu!

Karta walk Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Dworze Mazowieckim:

K1 – 5 rund po 3 minuty w kategorii do 65 kg o pas Babilon:

Jan "IRON" Lodzik (17-3) vs Juanmi Martinez (8-0)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,4 kg):

Rafał Dudek (2-0-1, 1 KO) vs Krzysztof Wojciechowski (4-0-1)

K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 63,5 kg:

Piotr Stępień (9-0) vs Marcin Majewski (2-3)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg):

Maciej Kiwior (3-1) vs Filip Szpakowicz (2-0)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (powyżej 90,7 kg):

Maciej „SMOK” Smokowski (2-0) vs Miłosz Wodecki (debiut)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze półciężkiej (do 79,3 kg):

Mateusz Grochowski (0-1) vs Kacper Niewiadomski (0-1)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze półśredniej (do 66,7 kg):

Adrianna Jędrzejczyk (1-0) vs Johana Rochl (1-0)

BOKS – 6 rund po 3 minuty w wadze cruiser (do 90,7 kg):

Deevorn Miller (6-1, 5 KO) vs Dariusz Skop (6-4, 2 KO)

BOKS AM – 3 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (do 91 kg):

Krzysztof Zakrzewski vs Kacper Banasik

