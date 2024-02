Został wyprowadzony przez ochroniarzy. Polskiemu lekkoatlecie grozi dożywotnia dyskwalifikacja

Do skandalicznych scen doszło do podczas halowych mistrzostw Polski. Z trybun wyprowadzony został Sebastian Urbaniak. Teraz polskiemu lekkoatlecie grozi dożywotnia dyskwalifikacja.

Podczas imprezy w Toruniu na trybunach pojawił się Urbaniak, którego Ewa Swoboda oskarża o nękanie. Według medialnych informacji lekkoatleta miał krzyczeć do sprinterki i ją zaczepiać, przez co Swoboda poprosiła o wyproszenie go. Urbaniak stawiał opór, przez co między nim a ochroniarzami wywiązała się szarpanina. Po chwili lekkoatleta został wyniesiony z obiektu wbrew swojej woli.

W rozmowie z Interią do całego zajścia odniósł się szef polskich sędziów lekkoatletycznych - Filip Moterski. Zapowiedział on, że złoży wniosek o dożywotnią dyskwalifikację Urbaniaka.

- Z racji tego, że sam byłem na zawodach, całą sytuację obserwowałem i niestety byłem dość blisko, składam wniosek do Komisji Wyróżnień i Dyscypliny, która jest organem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, odpowiadającym za przeciwdziałania na podstawie zgłaszanych naruszeń. Będę prosił o zajęcie się kolejną sprawą Urbaniaka. Niezależnie od tego, co zrobi jego klub LKS Vectra Włocławek, który również będzie działał w tej sprawie odnośnie jego dalszych losów, ja będę domagał się ukarania go nie tyle o dalsze zawieszenie, ile w ogóle o dożywotnie zawieszenie. To, co się zadziało, jest absolutnie wbrew jakimkolwiek zasadom nie tylko w lekkoatletyce, ale w ogóle sportu i cywilizowanego zachowania - powiedział w rozmowie z Interią Moterski.

Warto przypomnieć, że to już nie pierwsza taka sytuacja na linii Swoboda - Urbaniak. Pod koniec 2022 roku, dokładnie w noc sylwestrową, Urbaniak próbował dostać się do mieszkania, w którym znajdowała się Swoboda. Cała sytuacja zakończyła się wielką aferą, ponieważ w obronie biegaczki stanął inny lekkoatleta - Jakub Krzewina, który złamał nogę Urbaniaka.