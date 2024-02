Drużyna reprezentantów Polski została otruta przed derbami? Policja wszczęła śledztwo

Cypryjskie media żyją zamieszaniem do jakiego doszło wokół derbów Limassolu. Przed meczem Aris - AEL piłkarze pierwszego z zespołów mieli zostać otruci. W sprawę zaangażowała się policja, które rozpoczęła dochodzenie. Przypomnijmy, że zawodnikami Arisu są Karol Struski, który w zeszłym roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski oraz Miłosz Matysik, który występuje w kadrach młodzieżowych.

Spotkanie derbowe zostało rozegrane w niedzielny wieczór. Mecz zakończył się zwycięstwem Arisu 4:0. Matysik spędził na boisku 45 minut, a Struski nie znalazł się w kadrze meczowej. Po końcowym gwizdku na jaw zaczęły wychodzić szokujące informacje. Aris miał przystąpić do derbów w okrojonym składzie, gdyż część piłkarzy dzień przed spotkaniem doznała zatrucia pokarmowego.

Głos w sprawie zabrał Aleksiej Szpilewski. Trener Arisu w relacji na Instagramie stwierdził, że problemy zdrowotne jego piłkarzy nie były przypadkowe.

- Dyskryminacja, życzenia śmierci, celowe wrzucanie piłki na boisko, a teraz otrucie drużyny... co dalej? Żenujące, najpaskudniejsze i najgorsze, z czym kiedykolwiek miałem styczność. Na tak pięknej wyspie jak Cypr trzeba mierzyć się z takimi sytuacjami. Wszystko wraca" - napisał białoruski szkoleniowiec.

Medialne doniesienia na temat domniemanego otrucia skomentował również Costas Papadopoulos. Rzecznik Arisu w rozmowie z kerkida.net stwierdził, że sprawa jest poważna i wkrótce zajmą się nią odpowiednie służby.

- Tak, to prawda. Około 20 zawodników i członków sztabu szkoleniowego doznało ciężkiego zatrucia pokarmowego i zostało zabranych do szpital po zjedzeniu posiłku podczas drużynowej imprezy. Powiadomiliśmy już policję, która sprawdza, czy zatrucie mogło być celowe. Jeśli to się potwierdzi, możemy podjąć kroki prawne przeciwko dostawcy jedzenia - zaznaczył.

Struski jest zawodnikiem Arisu od lipca 2022 roku. W bieżącym sezonie jest podstawowym piłkarzem swojego zespołu. Latem ekipa z Limassol rywalizowała z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów. 23-latek wystąpił w obu meczach przeciwko mistrzowi Polski. W lidze cypryjskiej do tej pory zagrał w 20 spotkaniach, a do tego dołożył sześć występów w fazie grupowej Ligi Europy. Dobra forma Struskiego została zauważona przez Michała Probierza. Urodzony w Lublinie zawodnik zadebiutował w narodowych barwach w listopadowym starciu z Łotwą.

Natomiast Matysik dołączył do Arisu na początku tego roku. 19-latek zagrał do tej pory w czterech meczach ligowych. Wychowanek Jagiellonii Białystok jest regularnie powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski.

W tabeli ligi cypryjskiej Aris plasuje się na drugiej lokacie. Do prowadzącego APOEL-u traci trzy punkty.