Hitowe spotkanie SSC Napoli – FC Barcelona w jakości 4K w Polsat Box Go

W środę, 21 lutego czekają nas kolejne mecze 1/8 finałów Ligi Mistrzów UEFA, w tym spotkanie dwóch uznanych europejskich piłkarskich marek. Mistrz Hiszpanii – FC Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, zmierzy się z mistrzem Włoch – SSC Napoli. Dla obu drużyn europejskie puchary są prawdopodobnie jedyną szansą na to, by wywalczyć jakiekolwiek trofeum. Spotkanie Napoli z Barceloną, dostępne także w jakości 4K, zobaczyć można na żywo w serwisie streamingowym Polsat Box Go.

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA oferowane są w jednym miejscu w pakiecie Polsat Box Go, gdzie można je oglądać online na żywo i na wielu urządzeniach.

Napoli to jedna z rewelacji ubiegłorocznej edycji Ligii Mistrzów UEFA i ich ćwierćfinalista, natomiast Barcelona jest 5-krotnym zdobywcą tego trofeum w latach 1992, 2006, 2009, 2011, 2015. W meczu na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu na pewno zobaczymy naszego rodaka – Roberta Lewandowskiego, który od sierpnia 2022 r. gra w barwach Barcelony. Lewandowski jest nie tylko najlepszym strzelcem swojego zespołu w obecnym sezonie, ale także trzecim najlepszym strzelcem w całej historii Ligii Mistrzów UEFA, w której zdobył już 91 bramek. Zawodnikami drużyny gospodarzy jest dwóch Polaków – Piotr Zieliński i Hubert Idasiak, ale nie ma żadnych szans, by pojawili się na murawie. Zieliński, którego kontrakt wygasa w czerwcu i praktycznie przesądzony jest jego transfer do Interu Mediolan, nie został zgłoszony do gry w fazie pucharowej, a zaledwie 22-letni Idesiak jest tylko rezerwowym bramkarzem neapolitańczyków.



Środowe spotkanie SSC Napoli – FC Barcelona to wielkie wydarzenie dla fanów piłki nożnej. Relacja na żywo ze starcia rozpoczynającego się o godz. 20.50 w Polsat Box Go będzie dostępna także w jakości 4K. Rewanżowe spotkanie obydwu drużyn odbędzie się 12 marca br.



Przy spotkaniach Ligi Mistrzów UEFA transmitowanych w Polsat Box Go dostępny jest interaktywny tryb statystyk, który zapewnia dodatkowe informacje o rozgrywkach – meczu, składach i poszczególnych zawodnikach oraz rozszerzone statystyki, np. o posiadaniu piłki, strzałach czy faulach.

22 kanały sportowe w Polsat Box Go

Pakiet Polsat Box Go Sport otwiera dostęp do najważniejszych stacji i wydarzeń sportowych. Oprócz kanałów Polsat Sport Premium pokazujących m.in. Ligę Mistrzów UEFA są to: pozostałe kanały z rodziny Polsat Sport (PlusLiga, Tauron Liga, Liga Mistrzów i Liga Mistrzyń CEV, ORLEN Basket Liga, gale UFC i FEN oraz wiele innych), stacje Eleven Sports (włoska Serie A, hiszpańska LaLiga EA Sports, francuska Ligue 1 Uber Eats, belgijska Jupiler Pro League), CANAL+ SPORT3 i 4 (PKO BP Ekstraklasa), Eurosport 1 i 2 (3 turnieje tenisowego Wielkiego Szlema, Igrzyska Olimpijskie, wyścigi kolarskie, piłka ręczna, sporty zimowe), Motowizja (sporty motorowe, m.in. rajdy WRC, ERC i World RX) i wiele innych. W pakiecie znajdziemy także wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi na żywo. Promocyjna cena pakietu Polsat Box Go Sport wynosi 40 zł za 30 dni.

